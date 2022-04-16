"Птицы гнезда Петрова": поэзия Петра Крючкова, самого везучего и невезучего поэта

Петр Крючков.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Мы продолжаем нашу поэтическую рубрику. Начинающие поэты очень удивляются, когда их просят обязательно указывать возраст на подборке стихотворений. Смысл возмущения понятен: мы же не подписываем под стихотворениями Пушкина, сколько лет было поэту, когда он написал тот или иной шедевр. Стихотворение либо есть, либо нет и причем тут возраст.
Увы и ах, в современных реалиях все обстоит не так. Считается, что поэт должен заявить о себе до 35 лет. А дальше - шансов никаких. Крупные конкурсы, литературные слеты, ярмарки возможностей - ограничиваются заветной цифрой 35.
Заложником ситуации стал москвич Петр Крючков. Тонкий лирик, обладатель изумительного чувства юмора и большой друг белок - Петр вышел из "призывного" возраста. Ему 43 года. В поэзию пробивался окольными путями: участвовал в конкурсах экспромтов и мелких стиховикторинах. Получалось хорошо. Однажды выиграл посудомоечную машинку. В другой раз - поездку в Гонконг.
Личная страница героя публикации в соцсети
Но "непонятные и бесподобные" стихи беспокоили и требовали иного.
Чуть ли не единственным способом "выйти в свет" для Петра оказались поэтические курсы CWS. Выполнив творческое задание, Петр выиграл бесплатное место, а в ходе обсуждений его творчество высоко оценил Дмитрий Веденяпин, один из лучших современных поэтов.
Забытый
Ясону снится странный сон,
Что он немного не Ясон.
Бьёт в борт рассол,
А солнце ярко.
Колхида лезет на Арго,
Он наломал уже рогов,
Но боги вроде за него
В веселой драке.
Геракл Иванович орёт:
«Не заводи, Эрот те в рот!»,
Сам мерно бьёт
Толпу злодеев.
Ясон волну веслом толкнул —
Выносит в небо взрыв акул.
Бредёт по мокрому песку
Его Медея.
Рыбками
Клубились в небе белые кораллы,
Актинией висело солнце над.
С кормы земли мы рыбками ныряли
В парящий Ниагарский водопад.
Глаза зажмуришь, выдохнешь дыханье —
Летишь, не чуя перьев-плавников,
Удара ожидая подсознаньем,
Но входишь в небо тихо и легко.
Без брызг, без багажа, без звучной фразы
С упоминаньем женщин и святых.
А над тобой, чуть выше, водолазы
Среди созвездий тонут золотых.
Фанерозой
Пролетел период четвертичный,
Летней непоседой–стрекозой.
Вижу, виду это безразлично —
Пусть канает в вечность кайнозой.
Завершен эон, пожухли краски,
Махайрод ушёл, и мы идем.
Не вздохнем, не дрогнем бровью царской,
Падая в архив за окоем.
Плавно, без порывистых движений,
Нынче налетит Земля на ось.
Ляжем дружным слоем отложений,
Чтоб хоть у кого-нибудь сбылось.
Мусор
Снега ждешь, но падают лишь голуби,
Перьями усеивают улицы.
Кошки отгрызают птицам головы,
Чтоб потом на солнце сыто жмуриться.
Перья прорастают в небо крыльями,
Кисок бабы-дети душат-тискают.
Но раскрылись утром в лужах лилии
И помойки встали обелисками.
Это скоро будет, будет холодно,
Значит, за ночь вымерзнет все лишнее.
А пока что крысы правят городом
И висит безумие над крышами.
Лест глаголит
Ворона выронила перо.
Сорока подарит перо второе.
А с парой пёрышек — я герой,
А с лапкой кролика — круче втрое.
Отдашь ли, белка, ушную кисть,
Хозяин, вырвешь из лапы коготь?
Осина, ты обещала лист
С макушки самой лесного бога.
Корона вырастет тьмой рогов,
Из кроны выпадет, хрустнув, ветка.
Деревья выйдут из берегов,
И свет погаснет для человека.