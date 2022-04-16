Пока Нино Нинидзе снимается с Дмитрием Нагиевым, Максим Виторган посещает сомнительные заведения в Израиле

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В непростых условиях современных реалий представители российского шоу-бизнеса ведут себя по-разному. Кто-то катает гастроли по Израилю и США, кто-то рвется на фронт и в военные госпитали, кто-то старается подавать знаки, что и не уезжал, а кто-то не афиширует эмиграцию. Но во времена повсеместного интернета скрыть что бы то ни было довольно сложно.

Вот и Максима Виторгана заметили на берегу Средиземного моря. Актер отправился вслед за папой и бывшей женой Ксенией Собчак — телеведущая нежится под солнцем Израиля (местная пресса даже писала, что ведущая даже оформила гражданство этой страны, что Собчак не опровергала), пока ее муж Константин Богомолов вовсю пашет над открытием отреставрированного здания Театра на Малой Бронной.

Фото: t.me/voiceofisrael

Примерно такая же ситуация с бывшим мужем Собчак. Сам отдыхает, пока пассия работает.

Максима Виторгана обнаружили в Израиле, пока его гражданская супруга Нино Нинидзе снимается в новом сериале с Дмитрием Нагиевым. Бывший муж Собчак был замечен вальяжно прогуливающимся по набережной Тель-Авива: белый лонгслив, белые кроссовки, развевающиеся черные штаны. А затем за столом ресторана вместе с дочерью Полиной и сыном Даниилом от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг.

Израильский телеграм-канал «Голос Тель-Авива» так охарактеризовал место, где трапезничал артист: «Максим Виторган с дочкой Полиной и сыном Даниилом замечены в антисемитском ресторане арабских террористов «Старик и Море» (хозяин переводит деньги террор организациям, а сын пытался сжечь евреев в майских погромах 2021, но по ошибке сжег арабского подростка).

Фото: СОЦСЕТИ

В это время в Москве где-то грустит одна актриса — девушка Виторгана Нино Нинидзе.

— Где умирает надежда, там возникает пустота, — тоскливо цитирует Леонардо да Винчи артистка в соцсетях, вздыхая по отдыхающему от семейной жизни Максиму. Ей приходится активно работать, чтобы прокормить семью, поскольку Виторган практически не востребован в кино.

Фото: кадр из фильма

Нинидзе играет одну из главных ролей во втором сезоне комедийного сериала «В активном поиске» вместе с Дмитрием Нагиевым, сказочном семейном фэнтези «Красная шапочка» и драме «Сын» Николая Хомерики. Все проекты находятся в стадии производства.