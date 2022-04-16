Главком ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота России. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера "Москва" в г. Севастополе.

- Личный состав крейсера "Москва" в основном находится в пункте базирования, офицеры, мичманы, контрактники будут продолжать службу на Военно-морском флоте, а моряки срочной службы в соответствии с законом с мая по июнь месяц будут уволены и убудут в места постановки на воинский учет, - заявил Николай Евменов.

Главком ВМФ, встречаясь с военными моряками, пообещал, что традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Титулованные параолимпийцы, а также представители регби-клуба ЦСКА присоединились к акции «Лучшим воинам Мира» посетив участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 2 «Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского».

Военнослужащие получили возможность поговорить с представителями сборной России по скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Евгением Смирновым, Андреем Тихоновым и Максимом Майоровым, а также тренером сборной команды России Максимом Семеновым.

Воины также поговорили с шестикратным параолимпийским чемпионом Романом Петушковым, многократным чемпионом России по толканию ядра и метанию диска среди спортсменов Дмитрием Дробиным и спортсменом сборной России по фехтованию на колясках Николаем Лукьяновым, представителями руководство регби-клуба ЦСКА - Евгением Арсентьевым и капитаном мужской команды Петром Ботнарашем.

Также, поддержать ребят прибыли начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин и начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил командиру взвода сержанту Вячеславу Яковлеву медаль «За Отвагу».

КСТАТИ

На базе филиала «Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» создан первый реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

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