Зеленский пообещал прекратить переговоры с Россией, если "Азов" будет уничтожен в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пока еще президент Украины Владимир Зеленский стал самым медийным главой государства на планете. Мало того, что он ежедневно записывает свои обращение (иногда и не по одному за сутки), так он еще постоянно раздет интервью. Кто его знает, возможно, он считает, что именно в этом и заключается руководство государством.

Вот и сегодня свет увидели аж две беседы Зеленского с журналистами. В первом интервью, которое он дал телеканалу CNN, Зеленский заявил, что военные потери Украины составляют до трех тысяч убитыми и до 10 тысяч ранеными. При этом многозначительно намекнул, что многие из раненых могут еще и умереть.

Такие цифры мог выдать только мозг, совершенно лишенный совести и ответственности перед своим народом. Понятно, что если бы он озвучил цифры, хотя бы более менее близкие к реальным, народ Украины ужаснулся бы. Но врать настолько явно абсолютно бессмысленно.

Совсем другой тон взял Зеленский в беседе с журналистами украинских сетевых СМИ. Там он стал витиевато рассуждать о будущих международных соглашениях, которые готова будет подписать Украина с Россией. По его мнению, это должны быть два разных документа. Первый – о гарантиях безопасности для Киева, который, кроме двух стран должны подписать и государства-гаранты, в числе которых Зеленский назвал кандидатами на этот статус США, Великобританию, Францию Турцию, Польшу, Германию и Израиль.

- А другой – непосредственно отношений Украины с Российской Федерацией, - заявил Зеленский. По его словам, Россия хочет, чтобы все было в одном документе, но, дескать, "все не совсем видят себя за столом с РФ". Зато Зеленского, как следует из его слов, эти все видят за всеми столами.

- Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить, - несколько туманно объяснил Зеленский выстроенную им конструкцию. Мнение России, как следует из слов Зеленского, его совершенно не интересует. Между тем, как ни оставляй это за скобками, но все эти страны могут не просто усесться за стол или в кружок и пустить по кругу много-много "трубок мира", но без России на их мероприятии это превратится в бесполезное шоу на манер широко разрекламированной "Крымской платформы", с которой в Киеве носились, как с перемогой всех времен и народов.

Дальше Зеленский перешел то ли к обещаниям, то ли к угрозам, но уже в отношении к России. Поводом для них стала ситуация в Мариуполе, где сейчас российские войска и подразделения Народной милиции ДНР добивают остатки нацистского по сути полка "Азов".

- В Мариуполе ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов, - был вынужден признать Зеленский, дезавуировав бравые донесения украинских пропагандистов "потерь нет" в погонах и без оных. - Тем не менее, ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет.

- Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы унести раненых, - заявил он, очевидно, запамятовав, сколько раз Россия предлагала и гуманитарные коридоры для мирного населения, и сдачу в плен. - Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск

"Военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь", как вы поняли, это он как раз тот самый "Азов" и имел в виду. Но если бы они сдались, то к великому сожалению многих жителей Донбасса, и эти каратели могли бы сохранить жизнь. В России пленных, в отличие от Украины, не убивают после сдачи в плен.

Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы не постарался выжать, как ему казалось, максимум из своего выступления.

- Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах между Россией и Украиной, - заявил этот недоНаполеон. И непонятно, то ли пообещал, то ли это он так угрожал. Как будто эти переговоры и этот договор более нужны России, а не Украине.

Кто бы рассказал этому кровавому недоразумению, что очень многие в России больше всего сейчас боятся как раз этих самых переговоров, которые могут завершиться договором, прекращением огня и невыполнением поставленной задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

С другой стороны, это он молодец, что так сказал. Главное, чтобы теперь выполнил свое обещание, а не так, как после выборов, когда обещал одно, а сам переплюнул по кровавости и Турчинова, и Порошенко, вместе взятых.

Что называется, Зеленский задал ориентир нашим войскам, что надо делать, чтобы эти переговоры ни к чему не привели с гарантией.

Работайте, парни.

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