Как встречают российскую помощь крымские татары из херсонского поселка

Военная дорога на Херсонщину Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Тагир - немолодой крымский татарин. Проживает в Херсонской области, как и множество его соплеменников.

- Что думает ваш народ о возвращении Херсонщины в Россию? - спросил я Тагира. - Есть печали по Украине?

- Мудрая восточная поговорка гласит, - ответил он, - лошадь сдохла, слезь с нее.

КАК ЗДЕСЬ ОБОСНОВАЛИСЬ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Поселок Новоалексеевка на юго-востоке Херсонской области. По военной дороге едем туда с предпринимателем и политиком из Симферополя Энвером Абдураимовым. Везем гуманитарную помощь, собранную в Крыму крымскими татарами для жителей Новоалексеевки. Едем без всякого силового прикрытия, хотя Энверу уж хорошо известно, что в том поселке не все приветствуют гостей из России.

- Все началось с того, - говорит Энвер, - что через пару недель после спецоперации простые крымские татары Херсонщины стали к нам обращаться в сетях и по телефону с просьбой помочь им самым необходимым. Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев и глава республики Сергей Аксенов живо на то откликнулись. А мы с товарищами взялись помощь перевозить. ...Народ там, конечно, разный. Иные нас москалей не любят. Поэтому вы аккуратнее там с людьми.

- Страшновато было впервые ехать? - спрашиваю Энвера.

- Я в первую очередь патриот России, а страхи дело второе. Моя миссия не только гуманитарку возить, но и диалоги с людьми налаживать. Татарину с татарином легче общий язык найти.

Энвер Абдураимов на херсонской границе. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Живут в Новоалексеевке около 10 500 человек. Из них почти половина - крымские татары. Остальные украинцы, русские. Напомним для молодежи, что в 1944 году всех крымских татар - более 191 тысячи человек - депортировали из Крыма в Среднюю Азию и Сибирь с формулировкой «за пособничество немецким оккупантам». Хотя среди крымских татар многие сражались на фронте и в партизанских отрядах против фашистов. Есть и герои Советского Союза. В конце 60-х крымским татарам дали относительную свободу. Те попытались вернуться в Крым, но там прописывали далеко не всех. Потому большинство селилось вблизи полуострова. Так крымские татары осели и в Новоалексеевке. Занялись земледелием. Дома построили. Славянская часть поселка отзывается о них, как о спокойном, трудолюбивом и, в большинстве своем, трезвом народе. Готовом всегда помочь соседям, независимо от их нации.

В Новоселовке можно встретить такой музейный транспорт Фото: Николай ВАРСЕГОВ

И ПОШЕЛ Я ПО МАГАЗИНАМ

Местные крымскотатарские активисты, большинство которых молодые сильные мужики, встретили нас приветливо, проводили до мечети. Как раз начался намаз. Энвер пошел молиться, а я отправился по селу. Заглянул в первый магазин - ни одного покупателя. В продаже колбасы, консервы, крупы. Цены примерно как и в России. Только масло подсолнечное на наши деньги под 240 рублей за литр. Две продавщицы средних лет по-советски недружелюбны. На вопрос: «Можно ли за рубли?» - Отвечают: «Не принимаем!». В другом магазине без покупателей побольше мясных изделий. Здесь тоже не очаровывают улыбками. На мое «Здравствуйте!» - в ответ молчание. Вынул фотокамеру.

- Фотографировать нельзя!

- Я только ценники сфотографирую.

- Нельзя!

- Могу ли что-то у вас купить?

- Мы не работаем.

В магазине Новоалексеевки Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Народ на улице более разговорчивый, но боятся фотографироваться, опасаясь - а вдруг Россия от них уйдет, и вернувшиеся нацисты расправятся с ними, как в той Буче. Но по большому счету все понимают, что кляча украинская издохла, и надобно пересаживаться на здоровую российскую лошадь. Потому расспрашивают: как в России с газификацией? Проведет ли Россия газ в Новоалексеевку?

С углем и особенно с дровами в последние времена в Новоалексеевке совсем труба. А газу здесь никогда и не было. Обещаю послать посыл Алексею Миллеру, который главный у нас по газу. Почему бы не перекинуть газ всем хорошим людям, в то время, когда плохие от газу нашего вертят морды.

Колбасный ассортимент в Новоалексеевке Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Другой экономический вопрос: редиска и прочий овощ. Дюже много редиски той в этом году пропало. Прежде ее везли в Николаев, Одессу, Киев и много куда еще. В этом сезоне дорога одна - на Крым. Но на границе пробка, да и российский рынок еще неведом. А уже скоро вызреют помидоры, черешня, персики… . Куда все это добро девать?

Обещаю поднять вопрос.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

А ВОДЫ ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ

В этом году на юге Херсонщины перебор с водой. Когда нацики в 2014-м перекрыли Крымский канал, они в равной степени напакостили и ряду районов Херсонской области, устроив засуху херсонским фермерам. Плевать им на этих фермеров, когда речь идет о вреде крымчанам.

Наши открыли воду, что грозит обилием урожая ныне в Херсонской области и усиливает вопрос - куда урожай сбывать? Интересно, что вместе с разной гуманитарной помощью в Херсонскую область прибывают и фуры с российской водой. В ту же Новоалексеевку завезли бутилированную воду из Ставропольского края. Здешние славянские активисты немного в растерянности: ставропольцам спасибо, конечно же. Однако и в Новоалексеевке вода колодезная, как и водопроводная отличного качества. Кроме воды везут добра много всякого: муку, консервы, крупы, сгущенку. Активисты собирают наборы, раздают самым нуждающимся. Практически все принимают эти дары с благодарностью к россиянам. Однако сегодня утром одна сердитая очень бабушка прогнала активистов со своего порога: «Ничого не визьму от ворога, хоч ви мене вбийте (убейте)!». Бабушку убивать не стали, решили, что в другой раз и другие люди передадут ей помощь якобы от Зеленского.

Славянские активисты просят имен их не называть, потому как идут угрозы на телефоны (теперь уж меньше, чем в марте месяце) от негодяев с той стороны.

- Что движет этими нелюдями? - не понимает одна из активисток. - Ведь сами сидят там сытые, а нам эсэмэски шлют, хотят, чтобы старики и дети здесь голодали назло россиянам, что ли?

Гуманитарная вода из Стврополья Фото: Николай ВАРСЕГОВ

СИЖУ, СТОРОЖУ МУКУ

Закончился намаз. У мечети с грузовика стали раздавать хлеба и мешки с мукой. Было народу много, но как-то без суеты. Раздавали всем вне зависимости от веры. Худощавый мужик Валерий взял сразу три тяжелых мешка и каким-то чудом пронес этот груз - метров 50 - до остановки. Уселся и тяжко дышит.

Семье Сергея гуманитарки надолго хватит Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Как жизнь в селе? - спрашиваю.

- Какое еще село? У нас поселок городского типа! Село… (Сам ты село - явно подумал он). Нормально жизнь. Слушай, посторожи, - указал он мне на мешки. - Я за женой схожу, чо-то долго она не едет.

Надо же, так доверить незнакомому человеку! Я был польщен.

- Так вроде же, спрашиваю, - дают по одному мешку в руки?

- А я сказал, что семья моя три человека. Мне дали три.

Жена приехала и спросила строго:

- Мука точно пшеничная?

- Точно, точно, - ответил Валерий. И мешки погрузили на мопед.

Жена приехала. Муки надолго хватит Фото: Николай ВАРСЕГОВ

***

- Иные люди помощь возьмут и даже «спасибо» не говорят, - ропщет один из крымско-татарских активистов. - Немножко обидно.

Славянские активисты также негодовали: иные люди, вместо того, чтобы сказать «спасибо», начинают подозревать - а не украли ли мы чего для своей команды из этой гуманитарной помощи?

Но те и другие здешние активисты знают: какие бы люди не были, надо их всех кормить.

У мечети раздают гуманитарку. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

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