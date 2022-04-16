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Политика16 апреля 2022 17:58

Как встречают российскую помощь крымские татары из херсонского поселка

Наш спецкор Николай Варсегов передает из южного сектора специальной военной операции
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Военная дорога на Херсонщину

Военная дорога на Херсонщину

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Тагир - немолодой крымский татарин. Проживает в Херсонской области, как и множество его соплеменников.

- Что думает ваш народ о возвращении Херсонщины в Россию? - спросил я Тагира. - Есть печали по Украине?

- Мудрая восточная поговорка гласит, - ответил он, - лошадь сдохла, слезь с нее.

КАК ЗДЕСЬ ОБОСНОВАЛИСЬ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Поселок Новоалексеевка на юго-востоке Херсонской области. По военной дороге едем туда с предпринимателем и политиком из Симферополя Энвером Абдураимовым. Везем гуманитарную помощь, собранную в Крыму крымскими татарами для жителей Новоалексеевки. Едем без всякого силового прикрытия, хотя Энверу уж хорошо известно, что в том поселке не все приветствуют гостей из России.

- Все началось с того, - говорит Энвер, - что через пару недель после спецоперации простые крымские татары Херсонщины стали к нам обращаться в сетях и по телефону с просьбой помочь им самым необходимым. Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев и глава республики Сергей Аксенов живо на то откликнулись. А мы с товарищами взялись помощь перевозить. ...Народ там, конечно, разный. Иные нас москалей не любят. Поэтому вы аккуратнее там с людьми.

- Страшновато было впервые ехать? - спрашиваю Энвера.

- Я в первую очередь патриот России, а страхи дело второе. Моя миссия не только гуманитарку возить, но и диалоги с людьми налаживать. Татарину с татарином легче общий язык найти.

Энвер Абдураимов на херсонской границе.

Энвер Абдураимов на херсонской границе.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Живут в Новоалексеевке около 10 500 человек. Из них почти половина - крымские татары. Остальные украинцы, русские. Напомним для молодежи, что в 1944 году всех крымских татар - более 191 тысячи человек - депортировали из Крыма в Среднюю Азию и Сибирь с формулировкой «за пособничество немецким оккупантам». Хотя среди крымских татар многие сражались на фронте и в партизанских отрядах против фашистов. Есть и герои Советского Союза. В конце 60-х крымским татарам дали относительную свободу. Те попытались вернуться в Крым, но там прописывали далеко не всех. Потому большинство селилось вблизи полуострова. Так крымские татары осели и в Новоалексеевке. Занялись земледелием. Дома построили. Славянская часть поселка отзывается о них, как о спокойном, трудолюбивом и, в большинстве своем, трезвом народе. Готовом всегда помочь соседям, независимо от их нации.

В Новоселовке можно встретить такой музейный транспорт

В Новоселовке можно встретить такой музейный транспорт

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

И ПОШЕЛ Я ПО МАГАЗИНАМ

Местные крымскотатарские активисты, большинство которых молодые сильные мужики, встретили нас приветливо, проводили до мечети. Как раз начался намаз. Энвер пошел молиться, а я отправился по селу. Заглянул в первый магазин - ни одного покупателя. В продаже колбасы, консервы, крупы. Цены примерно как и в России. Только масло подсолнечное на наши деньги под 240 рублей за литр. Две продавщицы средних лет по-советски недружелюбны. На вопрос: «Можно ли за рубли?» - Отвечают: «Не принимаем!». В другом магазине без покупателей побольше мясных изделий. Здесь тоже не очаровывают улыбками. На мое «Здравствуйте!» - в ответ молчание. Вынул фотокамеру.

- Фотографировать нельзя!

- Я только ценники сфотографирую.

- Нельзя!

- Могу ли что-то у вас купить?

- Мы не работаем.

В магазине Новоалексеевки

В магазине Новоалексеевки

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Народ на улице более разговорчивый, но боятся фотографироваться, опасаясь - а вдруг Россия от них уйдет, и вернувшиеся нацисты расправятся с ними, как в той Буче. Но по большому счету все понимают, что кляча украинская издохла, и надобно пересаживаться на здоровую российскую лошадь. Потому расспрашивают: как в России с газификацией? Проведет ли Россия газ в Новоалексеевку?

С углем и особенно с дровами в последние времена в Новоалексеевке совсем труба. А газу здесь никогда и не было. Обещаю послать посыл Алексею Миллеру, который главный у нас по газу. Почему бы не перекинуть газ всем хорошим людям, в то время, когда плохие от газу нашего вертят морды.

Колбасный ассортимент в Новоалексеевке

Колбасный ассортимент в Новоалексеевке

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Другой экономический вопрос: редиска и прочий овощ. Дюже много редиски той в этом году пропало. Прежде ее везли в Николаев, Одессу, Киев и много куда еще. В этом сезоне дорога одна - на Крым. Но на границе пробка, да и российский рынок еще неведом. А уже скоро вызреют помидоры, черешня, персики… . Куда все это добро девать?

Обещаю поднять вопрос.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

А ВОДЫ ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ

В этом году на юге Херсонщины перебор с водой. Когда нацики в 2014-м перекрыли Крымский канал, они в равной степени напакостили и ряду районов Херсонской области, устроив засуху херсонским фермерам. Плевать им на этих фермеров, когда речь идет о вреде крымчанам.

Наши открыли воду, что грозит обилием урожая ныне в Херсонской области и усиливает вопрос - куда урожай сбывать? Интересно, что вместе с разной гуманитарной помощью в Херсонскую область прибывают и фуры с российской водой. В ту же Новоалексеевку завезли бутилированную воду из Ставропольского края. Здешние славянские активисты немного в растерянности: ставропольцам спасибо, конечно же. Однако и в Новоалексеевке вода колодезная, как и водопроводная отличного качества. Кроме воды везут добра много всякого: муку, консервы, крупы, сгущенку. Активисты собирают наборы, раздают самым нуждающимся. Практически все принимают эти дары с благодарностью к россиянам. Однако сегодня утром одна сердитая очень бабушка прогнала активистов со своего порога: «Ничого не визьму от ворога, хоч ви мене вбийте (убейте)!». Бабушку убивать не стали, решили, что в другой раз и другие люди передадут ей помощь якобы от Зеленского.

Славянские активисты просят имен их не называть, потому как идут угрозы на телефоны (теперь уж меньше, чем в марте месяце) от негодяев с той стороны.

- Что движет этими нелюдями? - не понимает одна из активисток. - Ведь сами сидят там сытые, а нам эсэмэски шлют, хотят, чтобы старики и дети здесь голодали назло россиянам, что ли?

Гуманитарная вода из Стврополья

Гуманитарная вода из Стврополья

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

СИЖУ, СТОРОЖУ МУКУ

Закончился намаз. У мечети с грузовика стали раздавать хлеба и мешки с мукой. Было народу много, но как-то без суеты. Раздавали всем вне зависимости от веры. Худощавый мужик Валерий взял сразу три тяжелых мешка и каким-то чудом пронес этот груз - метров 50 - до остановки. Уселся и тяжко дышит.

Семье Сергея гуманитарки надолго хватит

Семье Сергея гуманитарки надолго хватит

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Как жизнь в селе? - спрашиваю.

- Какое еще село? У нас поселок городского типа! Село… (Сам ты село - явно подумал он). Нормально жизнь. Слушай, посторожи, - указал он мне на мешки. - Я за женой схожу, чо-то долго она не едет.

Надо же, так доверить незнакомому человеку! Я был польщен.

- Так вроде же, спрашиваю, - дают по одному мешку в руки?

- А я сказал, что семья моя три человека. Мне дали три.

Жена приехала и спросила строго:

- Мука точно пшеничная?

- Точно, точно, - ответил Валерий. И мешки погрузили на мопед.

Жена приехала. Муки надолго хватит

Жена приехала. Муки надолго хватит

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

***

- Иные люди помощь возьмут и даже «спасибо» не говорят, - ропщет один из крымско-татарских активистов. - Немножко обидно.

Славянские активисты также негодовали: иные люди, вместо того, чтобы сказать «спасибо», начинают подозревать - а не украли ли мы чего для своей команды из этой гуманитарной помощи?

Но те и другие здешние активисты знают: какие бы люди не были, надо их всех кормить.

У мечети раздают гуманитарку.

У мечети раздают гуманитарку.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

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