Минобороны: безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют 23 367 человек

Спецоперация на территории Украины продолжается. Фото: Александр КОЦ

- Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наемников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.

- Общая численность данной группировки составляла порядка 8 100 человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали». По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек, - перечислил Конашенков.

Генерал-майор обратил внимание СМИ, что «недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5-3 тысячи», - обычная для него ложь.

- Только 16 апреля в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек, - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны предупредил киевский режим, что российская армия располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины.

- На сегодня безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют 23 367 человек. При этом часть данных данных получена из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать, - пообещал российский генерал.

БОЕВАЯ СВОДКА

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника.

Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено 6 мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск.

В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

134 - самолета.

460 - беспилотных летательных аппаратов,

246 - зенитных ракетных комплексов.

2269 - танков и других боевых бронированных машин.

252 - установки реактивных систем залпового огня.

987 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2158 - единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в украинских СМИ заявил, что вооруженные силы Украины с 24 февраля 2022 года потеряли до 3000 человек убитыми и около "десяти 10000 ранены и сложно сказать, сколько из них выживет".

При этом еще 25 марта замначальника Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской, заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины составили около 30 тысяч человек (14 тысяч убитыми, а 16 тысяч раненые или больные, временно утратившие боеспособность). По документам, которые собрали российские военнослужащие, около 14 тысяч украинских националистов навсегда остались в земле Донбасса. В картах указаны места массовых захоронений.

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