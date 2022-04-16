58-летняя Лолита осталась без юбки прямо во время выступления

Певица Лолита Милявская Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита Милявская дала свой большой сольный концерту в Москве. Певица триумфально выступила перед многотысячной аудиторией. Накануне он признавалась, что очень волнуется перед выходом на сцену. Однако шоу с участием звезды прошло на ура.

Лолита Милявская осталась без юбки прямо на сцене во время выступления. 58-летняя певица сменила за вечер несколько нарядов. В последнее время артистка сильно похудела и находится в идеальной форме.

Вероятно, женщине без комплексов захотелось, чтобы народ оценил ее старания, а заодно и осиную талию и длиннющие ноги. После исполнения одной из песен Лола на кураже стянула с себя черную юбку и осталась в полупрозрачном комбинезоне.

Публика забилась в экстазе, осыпая любимицу цветами. Ну а знаменитость всем своим видом показывает - выход на пенсию для нее ничего не значит. Она по-прежнему бодра и прекрасна.

Стоит отметить, что последний месяц для Милявской прошел в жутком стрессе. Она переживала за судьбу старенькой мамы и единственной дочки Евы, которые находились в Киеве. К счастью, все страхи остались позади. Вокалистка воссоединилась с родней. "За последний месяц совершенно забыла, что я женщина. Не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила - делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого устала так, что не хотела петь", - сообщала исполнительница.

Артистка благодарила всех неравнодушных за помощь. "Спасибо простым людям, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой", - уточнила Лола.