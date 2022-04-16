Минобороны: детские сады, школы и больницы Украины превращаются в огневые позиции

Подразделения ВСУ целенаправленно размещают свои огневые позиции и тяжелое вооружение в мирных зданиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что российским военнослужащим пора менять тактику борьбы с украинскими националистами, которые гнездятся в школах, детских садах и больницах и прикрываются мирными гражданами.

Ведь хороший опыт был с уничтожением 72-го главного центра информационно-психологических операций ВСУ и подразделениями киберопераций СБУ в Киеве 1 марта. Тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков за несколько часов предупредил сотрудников этих предприятий, что по их рабочим местам будут нанесены удары высокоточным оружием, а также попросил жителей соседних домов покинуть на время квартиры. И задача была выполнена российскими ракетчиками точно в срок. Пожалуй, дальше так и следует поступать.

Подразделения ВСУ и националистических батальонов, пренебрегая общепризнанными нормами Международного гуманитарного права, целенаправленно размещают свои огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений. Они берут пример с морпехов, которые почти два месяца издевались над жителями Мариуполя.

- Такие многочисленные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других районах Украины, - заявил на очередном брифинге Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

Генерал-полковник отметил, что до настоящего времени страны так называемого «цивилизованного запада», проявляя полное безразличие к судьбам миллионов украинских граждан, "никаких практических действий по пресечению нарушений Украиной норм международного гуманитарного права не приняли".

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению. Очевидно, ВОЗ вполне устраивает, что вместо оказания медицинской помощи, в больницах украинскими неонацистами устраиваются опорные пункты и огневые точки для ведения боевых действий.

- В очередной раз призываем все международные организации, и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, - подчеркнул Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская Федерация в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную

и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины.

- Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком

и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

- Из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском, донецком и херсонском направлениях в очередной раз нет ни одного в сторону России. На всех маршрутах, в том числе предложенных украинской стороной, Вооруженные Силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины".

- В свою очередь, киевские власти этих гуманных принципов не придерживаются. Средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов на харьковском и запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов.

- Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них – 2 659 детей,

а всего с начала специальной военной операции – уже 837 157 человек, из которых 154 396 детей.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 111 029 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 2 034.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны,

от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки – 945.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 266,9 тонны гуманитарных грузов, проведены

840 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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