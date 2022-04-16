Самые известные экранизации биографий классиков: от нервного Достоевского до хмурого Толстого

Фото: кадр из фильма

Праправнук Льва Толстого Владимир Толстой на днях сообщил, что подготовил сценарий про великого предка https://www.kp.ru/daily/27380.5/4573564/. Проект может появиться в эфире ближе к 2028 году, аккурат к 200-летию со дня рождения Льва Николаевича. А пока «КП» вспоминает самые известные проекты, в которых биография классиков раскрывалась с различной степенью достоверности и художественной убедительности.

«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1980)

Фото: кадр из фильма

Одна из самых глубоких работ Анатолия Солоницына — главная роль в драме Александра Зархи о жизни Федора Михайловича Достоевского. В двадцать шесть дней жизни писателя успели войти тяжелейшие события, связанные с отцом, братом, первой женой, издательством и игровыми долгами: за месяц автору надо успеть сдать роман «Игрок», иначе последующие девять лет будет писать для издателя Федора Стелловского бесплатно.

«Лев Толстой» (1984)

Фото: кадр из фильма

Последняя работа великого Сергея Герасимова, формообразователя советского канона кино. Режиссер сам сыграл классика в картине, поставленной вместе с коллегами из Чехословакии. Цветная двухсерийная эстетская лента вместила практически все ключевые эпизоды биографии классика. «Всю творческую жизнь я был связан с Толстым, постоянно ориентировался на любовь к нему как путеводную нить жизни, — объяснял после премьеры Герасимов. — Что для меня Толстой? Учитель жизни. Великан среди великанов. Наша семья была неверующей, революционеры, поэтому икон не было. Зато висел большой портрет Толстого — с глазами, устремленными вглубь жизни». Сделав фильм в 1984 году, Герасимов ушел из жизни в 1985-м.

«Есенин» (2005)

Фото: кадр из фильма

Инициация Сергея Безрукова в качестве «лица» классиков и исторических фигур. Уже потом будут Есенин, Моцарт, Высоцкий, Пушкин, Сталин (Василий), Каппель и Годунов. Но первым был Есенин, с которым Безрукова по ошибке сравнивают те, кто имеет довольно отвлеченное понимание личности поэта — березки, рыжая копна волос, романтика, вот это все. Сериал «Есенин» написал отец актера, Виталий Безруков, и биографически там много важных моментов, хотя и экзальтированная мифология художественного произведения в итоге торжествует.

«Русское» (2005)

Фото: кадр из фильма

Единственную робкую попытку осмыслить гений Эдуарда Лимонова в кинематографе сделал Александр Велединский. На роль молодого и дерзкого Эдуарда Савенко режиссер утвердил Андрея Чадова — и многое в экранизации части биографии писателя удалось. Съемки проходили в близком для Лимонова Харькове (работал там на заводах). Однако к сценарию классик никакого отношения не имел. В подготовительный к съемкам период он отбывал наказание в Лефортово и успел только «пролистать» материал.

«Одна любовь души моей» (2007)

Фото: кадр из фильма

Вторая после Сергея Есенина «звездная» роль Сергея Безрукова — Александр Сергеевич Пушкин. Фильм Натальи Бондарчук, дочери Сергея Бондарчука, снят на основе воспоминаний Марии Волконской — аристократки, жены декабриста Сергея Волконского, с которой Пушкина якобы что-то связывало. Десятисерийная историческая драма особенной отклика в сердцах публики не возымела.

«ВМаяковский» (2017)

Фото: кадр из фильма

Смелый, как казалось авторам (Александр Штейн), взгляд на жизнь Владимира Маяковского на поверку обернулся ворохом современных рефлексий, алогичных иллюзий и бессвязной кашей из домыслов и псевдометафор — разумеется, все это не имеет никакого отношения к личности поэта. Режиссер с целой группой сценаристов попытались вместить в фильм максимальное количество штампов, связанных с Маяковским: шарфы, кепки и папиросы, поведение гопника, пьянки и вопли, нарочитые кривляния и полигамия на грани групповухи, пафосное и надрывное декламирование стихотворений и проч. Порадовать зрителя в этом случае могло разве что заметное визуальное сходство Владимира Владимировича с исполнителем главной роли Юрием Колокольниковым, что всеми силами старался не быть карикатурой.

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