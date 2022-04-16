Больная раком Светлана Крючкова выступила с важным сообщением

Актриса Светлана Крючкова Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Светлана Крючкова сейчас редкий гость на светских мероприятиях. Актриса борется с онкологическим заболеванием, перенесла операцию и длительное лечение. Потом у нее парализовало часть лица. К счастью, сейчас звезде "Большой перемены" гораздо лучше. А не так давно в семье произошло пополнение.

Светлана Крючкова поделилась радостью. Месяц назад в семье артистки родилась внучка. Кроха появилась на свет в одной из заграничных клиник. Папой девочки является младший сын актрисы. 32-летний Александр женился на подруге детства.

"Они уехали рожать за границу и родили девочку Надежду. Они сказали мне: «Мама, мы улетаем!» Я таблеточек напилась от переживаний. Но что делать, они взрослые люди", - поделилась важной для своей семьи новостью Светлана Николаевна.

71-летняя Крючкова отметила, что маленькая Надя похожа на солнышко. "Мои дети рыжие. И моя внучка - огненно-рыжая девочка Надежда. Дети звонят мне каждый день", - рассказала она в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Отметим, несколько лет назад у артистки обнаружили рак. О проблемах Светланы Крючковой со здоровьем стало известно в 2015 году. Тогда артистка прошла длительное лечение в Германии. Звезда была готова к любому исходу, потому написала завещание и выбрала платье для погребения.

"Опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем нашли не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз", - рассказывала Светлана Николаевна.

Друзья актрисы буквально заставили ее поехать лечиться в Германию. "В такой ситуации ничего не сделаешь, лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути", - признавалась актриса.