Военная спецоперация на Украине 17 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 апреля 2022 года.

Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что русский язык в украинских школах может быть заменен другими предметами с 1 сентября 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе вступления Украины в НАТО и статус Крыма. Украинский лидер считает, что "все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек. Только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договоренности Украины и России могут состоять из двух документов. Украинский лидер также добавил, что Британия, США, Италия, Турция, Франция и Германия готовы предоставить Украине гарантии безопасности.