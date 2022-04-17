Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 апреля 2022 года: разочарование в помощи Европы, «Свободу Виктору Медведчику!» и эпидемия переименований

На Украине продолжается военная спецоперация. Фото: Александр КОЦ

НЕ ТО, НЕ ТАК И НЕ ТУДА

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем аккаунте в Твиттере написал, что разочарован тем, как Европа помогает Украине. По его словам, Европа, во-первых, дает не то оружие, о котором просит Украина, не новое а какое-то старье советских времен. Во-вторых, оно идет слишком долго.

- В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас, - написал Подоляк. Теперь он еще может и сказать, что вооружения приходят не туда после того, как Минобороны России сообщило, что на подлете был сбит транспортный самолет с большой партией вооружений иностранного производства. Интересно, а это уже чье орудие сбили, уже украинское или пока той страны, откуда передавали. Что-то подсказывает, что акт приема-передачи подписывался не на украинской территории, и платить за эту партию Киеву все же придется.

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ОЛАФ

Канцлера Германии Олафа Шольца атакуют со всех сторон. Посол Украины в Германии Андрей Мельник давеча написал в своем микроблоге, что "президент Зеленский имеет право быть грубым, неблагодарным, недипломатичным и грубым, поскольку он несет последствия неудачной немецкой политики в отношении России". Кроме этого, канцлер ФРГ получил в свой адрес порцию критику от немецких "зеленых" за то, что он отказывается передать Украине как можно больше немецкого тяжелого вооружения. И Шольц не выдержал.

- Я впечатлен тем, как у многих людей получается что-то быстро посмотреть в гугле, и тут же стать экспертами в области оружия. Понятно, что в такой ситуации всегда найдется кто-то, кто скажет: «Я хочу, чтобы события разворачивались так, вот как надо руководить страной!». Хотел бы сказать некоторым из этих мальчиков и девочек: я руковожу страной именно потому что не делаю всё так, как хотите вы, -огрызнулся Щольц в ответ. Получилось неубедительно.

ЖЕНА МЕДВЕДЧУКА ОБРАТИЛАСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Жена задержанного на Украине Виктора Медведчука Оксана Марченко опубликовала сразу четыре обращения с просьбой организовать обмен ее мужа на попавших в Мариуполе в плен британских наемников. Сначала она обратилась к родственникам британских наемников и премьер-министру Великобритании, затем – к наследному принцу Саудовской Аравии, с которым как раз провел телефонные переговоры президент России. А в завершение дня выложила в сети свое обращение к Владимиру Путину. В последнем она просит президента России поспособствовать освобождению не только ее мужа, но и всех, кто был задержан Службой безопасности Украины и "продолжает томиться в ее застенках".

НА ВАШИ ФЕЙКИ НАШИ ШУТКИ

Равно утром субботы на фальшивом портале, замаскированном под сайт "Единой России" появилось сообщение, будто бы Дмитрий Медведев выразил желание сбивать спутники компании Илона Маска Starlink, часть которых американский миллиардер предоставил Украине в пользование. Роскомнадзор позднее выяснил, что IP адрес был зарегистрирован в США и заблокировал этот сайт.

Примечательно, как сам Медведев отреагировал на это.

- Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа», – написал Медведев в своем Telegram-канале и отметил. - Идея уничтожения спутников Starlink свежая: исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим.

И ведь рассмотрит.

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…

О ситуации в Мариуполе в субботу в эфире телеканала "Россия-24" и о будущем нацистского батальона "Азов" высказался глава ДНР Денис Пушилин.

- Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, – они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов, сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению, – обрисовал глава ДНР будущее самого скандального подразделения Украины. В общем, образно говоря, никакого будущего у них нет. напомним, ранее об уничтожении националистических батальонов. Как о задаче номер один на данном этапе операции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ДО ЭСТОНИИ ДОШЛО: САНКЦИИ НЕ РАБОТАЮТ

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет в интервью Handelsblatt выразил сожаление, что введенные против России Западом санкции не работают и не вынудили Москву изменить свой внешнеполитический курс. По его словам, для этого прошло слишком мало времени.

- Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Хотя у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например, бойкотировать нефть и газ, – расшифровал он смысл своего умозаключения.

А на наш взгляд, они еще как работают. Правда, немного не так, как это представляли себе авторы санкций. Если господин Лаанет так не считает, то может спросить французов, немцев или тех же итальянцев, которые с ужасом начали смотреть на ценники в своих супермаркетах.

ЭПИДЕМИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

Настоящая эпидемия переименований захватила Украину в последние дни. Украинские депутаты и мэры городов принимают такие решения уже пачками. В Киеве переименовывают три железнодорожных станции и библиотеку, а сквер дружбы между Киевом и Москвой вскоре станет "сквером Героев Мариуполя".

В Ужгороде переименуют 58 улиц, чьи названия так или иначе связаны с Россией. Свыше 30 улиц будет переименовано к 7-му мая во Львове. Аналогичные процессы идут и в других городах.

Безусловно, это самая насущная проблема, которая сейчас стоит перед украинскими властями.

VODKA ZELENSCY – НЕ ЧОКАЯСЬ

В Швейцарии начали поддерживать Украину еще одним оригинальным способом. Там начали выпускать водку с очень оригинальным названием - Vodka Zelensky. В пересчете на украинскую валюту она стоит в продаже по цене около 930 гривен за бутылку емкостью 0,7 литра. Бренд создали предприимчивая украинка Настя, уехавшая из Украины и местный предприниматель Тобиас. О том, разрешил ли сам Зеленский выпуск водки с таким названием и получает ли он какие-то комиссионные за это, пока не сообщается.

США ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ ВЕРТОЛЕТЫ. ЕСЛИ УСПЕЮТ

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне заявил, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17. Те самые, которые хотели передать правительству Афганистана, но не успели, потому что талибы свергли правительство Ганираньше, чем подсуетились американцы.

- Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов", - разъяснил Кирби. А точно успеют? А то у этих вертолетов какая-то уже не очень хорошая репутация.

Кстати, если все делать в соответствии с международными нормами права, то Вашингтон не имеет права передавать их Украине, потому что вертолеты покупались у Москвы именно под контракт с Афганистаном. И в случае перенаправления поставок США необходимо заручиться согласием России.

В ПОЛИЦАИ ИЛИ В ЭСЭСОВЦЫ?

- Хорошая новость – Германия поможет нам танками. Выходит так – немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки, - так отреагировал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким на согласие Германии передать танки Украине.

Вот только немного не угадал. Германия еще не решила – передать ли Киеву танки советского производства со складов армии ГДР или же поставить старые, подлежащие утилизации танки "Леопард 1" со складов Бундесвера. Нам же непонятно, во время гитлеровской оккупации глава Николаевской областной администрации пошел бы просто в полицаи и каратели или же добивался бы, чтобы его зачислили в СС.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным гражданам занимать должности в разведслужбах и в Вооруженных силах Украины.

На Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны

Представитель аукционного дома Christie’s заявил, что санкции против России стали настоящий драмой для аукционных домов: количество платежеспособных покупателей уменьшилось, и те же "яйца Фаберже" не пользуются сейчас спросом.

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