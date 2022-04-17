Как сейчас выглядит безработный муж Елены Яковлевой

Елена Яковлева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Яковлева дважды была замужем. Первый супруг актрисы - актер Сергей Юлин. Они поженились во время учебы в ГИТИСе, через полгода развелись. Со вторым мужем Валерием Шальных артистка отправилась в ЗАГС в 1990 году. До этого они пять лет жили в фактическом браке. Вот уже десять лет Шальных не снимается и не играет в театре. Мужчина присматривает за своим огромным домом.

Роман актеров Елены Яковлевой и Валерия Шальных вспыхнул во время гастролей. Оба служили в театре "Современник". После рождения сына Дениса супруг взял на себя воспитание наследника и все домашние заботы, постепенно стал отходить от профессии.

Народный артист вот уже десять лет ведет тихую и размеренную жизнь. Вместе с женой с нуля построили двухэтажный дом. Главные в коттедже - многочисленные домашние питомцы артистов. Йоркширский терьер Алекс, английский бульдог Тоша и метис овчарки Ярик являются всеобщими любимцами. Портретами любимцев украшены стены дома.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Яковлева большую часть времени проводит в своей московской квартире, так как до нее быстрее добираться после спектаклей. Шальных же как обычный пенсионер встает с первыми петухами, зимой чистит снег, а весной и летом стрижет газон на участке, выращивает овощи и фрукты.

К слову, Елена Алексеевна является единственной кормилицей в семье. Она также содержит и своего взрослого сына. Большую часть времени Денис проводит дома, спит на диване, смотрит сериалы и крутит велотренажер. Наследник звезд заявил, что ему не стыдно брать деньги у родительницы. Он к этому привык. Радовать актрису внуками не спешит. Детей он совершенно не хочет и был бы рад, если бы оказался бесплоден. "Меня коты больше интересуют", - откровенничал Шальных-младший.