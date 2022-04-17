Минобороны России предложило оставшимся в Мариуполе боевикам сдаться с 6 утра 17 апреля

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сделал срочное заявление. Он предложил оставшимся в Мариуполе 2,5 тысячам боевикам сложить оружие и сдаться с 6 утра 17 апреля.

- Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни, - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Для практической реализации мероприятий очередной гуманитарной операции руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине предложил следующий алгоритм действий:

- с 05:00 (мск) устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией;

- с 05:30 (мск) боевики националистических батальонов и иностранные наемники – с одной стороны, Вооруженные Силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики – с другой стороны, объявляют «режим полной тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение;

- фактическое начало действия «режима тишины», это 06:00 (мск) обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи;

- с 06:00 до 13:00 (мск) – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов.

Мизинцев отметил, что 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». Радиоперехваты (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям «военного времени».

Напомним, ранее 1 464 украинских военнослужащих в Мариуполе сложили оружие и сдались в плен. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками. Раненым военнопленным оказывается своевременная квалифицированная медицинская помощь, они получают трехразовое питание.

- Обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – при циничном отношении киевских властей, вас всех ждет незавидная судьба. Учитывая это, не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма. При этом, Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с вашими товарищами, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе, - еще раз подтвердил твердые гарантии Мизинцев.

В Минобороны России отметили, что срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

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