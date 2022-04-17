ЮНЕСКО: в Африке более ста миллионов детей не посещают школу

Неграмотность молодого поколения африканцев - это бомба замедленного действия Фото: REUTERS

ЮНЕСКО опубликовало исследование, согласно которому выяснилось, что в странах Африки начальную школу не посещают 55 миллионов девочек и 49 миллионов мальчиков.

Девочек не отправляют учиться потому, что их рано заставляют помогать по дому, ухаживать за младшими братьями и сестрами. Мальчиков, которых еще пару лет назад родители считали необходимым отправлять в школу, сейчас из-за растущей бедности отсылают на работу уже в 8-10 летнем возрасте.

Эксперт программ образования и гендерного равенства ЮНЕСКО Матиас Эк располагает статистикой, согласно которой неграмотные подростки, достигнув совершеннолетия, чаще всего уходят в террористические группировки и примыкают к радикальным движениям.

- Страны с самой высокой долей неграмотных молодых людей в возрасте 15–24 лет находятся к югу от Сахары, - объясняет Эк. – В Нигере, к примеру, 57% населения связаны с джихадизмом. В рядах террористических групп там много молодежи, которая не умеет ни читать, ни писать.

«В 1999 году в Сенегале мальчики гораздо реже, чем девочки, бросали школу, - говорится в только что опубликованном исследовании ЮНЕСКО. - Но тенденция изменилась. В 2019 году на каждые 100 девочек в начальные школы там было зачислено только 88 мальчиков. В Гамбии и Руанде ситуация аналогичная. У мальчиков из бедных семей все меньше шансов получить начальное образование».

- В Лесото и Намибии мальчиков очень рано забирают из школы, чтобы отправлять их пасти скот, или они мигрируют в Южную Африку, чтобы работать на тамошних шахтах, - продолжает Матиас Эк. – В Эфиопии 51% мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет уже работают. Такая же ситуация в Камеруне и на Мадагаскаре.

В ЮНЕСКО считают, что неграмотность молодого поколения африканцев - это бомба замедленного действия, которая спровоцирует в самом ближайшем будущем рост терроризма.