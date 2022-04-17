Американка заплатит самый большой в истории гражданской авиации штраф

Свидетели инцидента утверждают, что в салоне лайнера творился настоящий хаос. Фото: стоп-кадр видео

Летом прошлого года в американских СМИ появились фотографии авиапассажирки, примотанной скотчем к креслу. Недавно стало известно, что Федеральное авиационное управление наложило на нее огромный штраф в размере $81950. Это взыскание является самым крупным в истории гражданской авиации.

Буйная пассажирка устроила дебош во время перелета лайнера компании American Airlines из Техаса в Северную Каролину 6 июля 2021 года.

Что произошло с женщиной, так и осталось непонятным – позже она объясняла свое поведение приступом паники. Однако факт остается фактом: пассажирка бегала по салону, кричала на попутчиков и бортпроводников, а затем попыталась самостоятельно открыть дверь самолета. В полете. По словам женщины, ей нужно было срочно выйти.

Свидетели инцидента утверждают, что в салоне лайнера творился настоящий хаос: неуравновешенная женщина бегала и кричала, за ней гонялись бортпроводники и зачем-то снимали сумки с багажных полок.

Закончилось все после просьбы пилота навести в самолете порядок. Именно тогда буйную пассажирку и примотали скотчем к креслу.

Кстати, спустя несколько дней дебош в самолете, летевшем из Лас-Вегаса в Атланту, устроила еще одна дама. На этот раз обошлось без скотча, поэтому ей достался второй по размеру штраф: $77272.

Всего же за прошлый год Федеральное авиационное управление США наложило на буйных пассажиров штрафных санкций в общей сложности на $2 миллиона.