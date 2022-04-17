На аукционе продадут брошь c «Титаника»

Девушка хранила брошь на протяжении всей жизни, рассказывала родным о человеке, благодаря которому осталась жива. Фото: Henry Aldridge&Son Ltd

Британский аукционный дом Henry Aldridge & Son Ltd выставит на продажу брошь в виде белой звезды. Она принадлежала сотруднику судоходной компании, обслуживавшей «Титаник». Мужчина носил ее на лацкане форменного кителя, но в роковую ночь отдал украшение своей возлюбленной Роберте Майони, которой удалось спастись.

- Историю двух молодых людей часто сравнивают с историей Джека и Роуз из культового фильма Джеймса Кэмерона, - рассказывает аукционист Эндрю Олдридж. – Девушка хранила брошь на протяжении всей жизни, рассказывала родным о человеке, благодаря которому осталась жива. Но она никогда не называла его имени.

Историю двух молодых людей часто сравнивают с историей Джека и Роуз из культового фильма Джеймса Кэмерона. Фото: Henry Aldridge&Son Ltd

10 апреля 1912 года Роберта Майони села на борт «Титаника», следовавшего по маршруту Саутгемптон – Шербур Квинстаун - Нью-Йорк. Она была служанкой богатого британца.

На лайнере Роберта познакомилась со стюардом, который обслуживал каюту, в которой размещались Роберта и ее хозяин. Молодые люди влюбились друг в друга.

В ночь, когда «Титаник» уже столкнулся с айсбергом, но паники еще не было, стюард пришел в каюту к Роберте и велел ей собираться. Потом он посадил ее в спасательную шлюпку, снял с кителя значок и положил ей в руку на память. Больше Роберта никогда этого человека не видела.

На протяжении всей своей жизни Роберта Майони считала своим долгом чтить память стюарда, которому она обязана своей жизнью.

Брошь в виде белой звезды на лацкане форменного кителя носил сотрудник судоходной компании, обслуживавшей «Титаник». Фото: Henry Aldridge&Son Ltd

- Она рассказала своей семье всю эту историю. - продолжает Олдридж. – А брошь - невероятно трогательная вещь, которая имеет прямое отношение к «Титанику».

На аукцион также выставлено письмо, отправленное судоходной компанией родным девушки; в нем сообщается о том, что она жива.

По иронии судьбы сообщение о спасении Роберты было напечатано на официальном бланке, рекламирующем «Титаник», Фото: Henry Aldridge&Son Ltd

Роберта Майони умерла в 1963 году. Долгое время брошь и письмо находились в собственности ее родных. Затем некий коллекционер выкупил у семьи эти артефакты, и вот теперь они оказались на аукционе.

Стартовая цена броши – 28000 евро. В общей сложности лоты Роберты Майони оцениваются примерно в 90000 евро.