Украинский мэр опозорился на весь мир, заявив, что российские войска «забыли» химическое оружие

Химическое оружие в ампулах - это что-то новенькое... Фото: Иван МАКЕЕВ

Некомпетентность и глупость способны любую ситуацию довести до абсурда. К сожалению, кажется именно отличает нынешние украинские власти. Такое ощущение, что в мэры на Украине выбирают по принципу "тупой и еще тупее". И это не только про градоначальникка украинской столицы.

Мэр города Тростянец (Сумская область, население почти 20 тысяч человек) Юрий Бова в эфире "Украинского радио" заявил, что в "освобожденном селе Сумской области украинские власти обнаружили "остатки химического оружия", которые "забыли" российские войска.

- Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам, - заявило это недоразумение на всю Незалежную.

Сообщение разошлось по сетям, появились фотографии этих ампул, точь-в-точь медицинских, из которых набирают лекарство в шприц перед тем, как сделать укол в попу (извините за слог, но я знаю, как нас читают на Украине, поэтому объясняю специально так, чтобы и там было понятно). То есть понятно, как украинские "эксперты" вместе с мэром определили, что ампулы – это остатки химического оружия, которое Россия возит с собой в маленьких таких стеклянных ампулах, и как определили, что там зарин? Они прочитали соответствующие надписи на ампулах. Кроме того, там они могли найти ампулы с надписями "иприт", "синильная кислота", "зоман", "фосген" и т.д.

Если бы они хоть немного могли в логику, или бы спросили у мало-мальского даже не специалиста, а человека, проходившего НВП в советской средней школе, то им не пришлось бы расписываться в своей некомпетентности перед всем миром. Но тут пришел Бова. Мэр Тростянца.

В общем, специально для украинских свидомых патриотов сообщаю, что есть такой войсковой прибор химической разведки (ВПХР), который представляет из себя металлический раскладной ящичек, внутри которого находятся разные составляющие – насос, фонарик, пакетики с разного рода ампулами и такими специальными трубочками-колбочками. И прибор этот служит для обнаружения химического заражения местности в случае применения противником химического оружия и определения, какая именно разновидность химического оружия была применена.

То есть в ампулах никакое не отравляющее вещество, а реактивы-индикаторы, которые определяют наличие и концентрацию отравы (по цветовой насыщенности). Если уж совсем просто и примитивно, то это такая лакмусовая бумажка своего рода. Помните уроки химии в средней школе? Опускаем лакмус в щелочь и в кислоту, и бумажка меняет свой цвет.

Таким вот нехитрым способом мы получаем подтверждение некомпетентности и банальной глупости чиновников, занимающих высокие должности в Незалежней. Не исключено, что они уже навострились на манер Колина Пауэлла с этими ампулами в ООН на трибуну залезть в качестве доказательств, что русские применили химоружие, совершенно наплевав на то, что средства доставки химического оружия, как бы это помягче сказать, совсем нестеклянные и маленькие ампулы.

Это, конечно, хорошо, что они не нашли прибор радиационной разведки, а то бы сейчас вой стоял на всю Вселенную, что русские применили ядерное оружие. Впрочем, это не мешает советнику президента Украины Арестовичу нести чушь о том, что Россия собирается применить тактическое ЯО на Украине. Которое, если верить украинским официальным лицам (экс-министру обороны Украины, в частности) мы уже применяли в Луганском аэропорту в 2014-м. Рагуль разносит любую чушь, а рагули ему верят, что бы он ни нес. Кстати, это не только про Украину, Запад, вообще, стремительно рагулизируется, предпочитая не осмысливать, а верить. Слопало же так называемое мировое сообщество несусветную чушь британской тележурналистки, которая в Сирии рядом с "Белыми касками" своим носом почуяла "запах зарина".

Ждем следующую серию: обнаружение трехлитровых банок по капроновой крышкой, на которых будет написано: NOVICHOK.

Собственно, на этом все. Впрочем, нет не все, есть еще один момент. Там в наборе ВПХР еще в стандартной комплектации всегда есть фонарик. Так фонарик этот куда дели? Не нашли или сразу сукраинили?