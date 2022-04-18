"Нас расстреляют, если русские войска уйдут!". Люди на освобожденных украинских территориях боятся мести нацбатов

Несмотря на постоянные обстрелы, фронт все-таки движется на юг, и жизнь начинает приобретать признаки цивилизации Фото: Александр КОЦ

- Нет, пожалуйста, не снимайте, меня же потом расстреляют, если вы отсюда уйдете! - натягивает капюшон на голову молодая женщина.

Вместе с 8-летним сыном ее доставили в российский медбат, развернувший операционную в полевых условиях. Семья попала под уже традиционный вечерний обстрел украинскими войсками Изюма кассетными реактивными снарядами. Коварная ракета раскрывается в воздухе и прямо над головой начинают рваться 30 зарядов, разбрасывая по 350 осколков каждый. Поражается все на площади 400 на 400 метров. Повезло, если в этот момент оказался в укрытии, хоть под какой-нибудь крышей.

Маленькому Кириллу не повезло, он играл во дворе и забежать в дом не успел. Осколок вошел в ногу. Его бледное личико выглядывает из-под одеяла, с интересом рассматривая снующих туда-сюда врачей в бронежилетах. Железяку из ножки ему вытащили, обезболили и ближайшим бортом вместе с мамой отправят в Россию долечиваться.

Бледное личико выглядывает из-под одеяла, с интересом рассматривая снующих туда-сюда врачей в бронежилетах Фото: Александр КОЦ

- Мы приехали к родителям, думали, привезли ребенка в безопасное место. Через пару часов из-за Донца прилетела кассета и сильно ранила моего отца и сына, - плачет женщина и снова просит не снимать ее на камеру.

Страх перед нашим уходом здесь может соперничать со страхом попасть под артиллерийский обстрел. От снаряда можно спрятаться в подпол или подвал. А от мести националистов за то, что просто брал гуманитарку у русских, скрыться будет негде. Это четко показали события в Киевской области, где озверевшие от безнаказанности нацбаты линчевали любого, кто был заподозрен в «сотрудничестве с оккупантами». А убийства с дружного одобрения Запада повесили на российских военных, легализовав тем самым любые возможные «чистки»

«Только не уходите», - я слышу это здесь на пункте раздачи гуманитарной помощи, на точке эвакуации, в полевом госпитале… Несмотря на постоянные обстрелы, фронт все-таки движется на юг, и жизнь начинает приобретать признаки цивилизации. Разбитый артиллерией город, конечно, продолжает производить гнетущее чувство – выгоревшие окна-глазницы многоэтажек, разорванные снарядами деревья, которые разбросаны по улицам, кирпичное крошево на тротуарах…

Но российские военные наладили в Изюме электричество, которое пока включается по часам. Заработал водопровод. Пока закрыты магазины, но пошли поставки гуманитарной помощи, а самые смелые коммерсанты уже пытаются договариваться об открытии торговых точек в городе. По улицам горожане уже гуляют без опаски, не видя в русских солдатах угрозы. На лавочках, невиданное дело, местные девчонки флиртуют с российскими бойцами. И всякий раз, когда хочется навести объектив, одергиваешь себя – не навредить.

- Мы вас действительно ждали, - рассказывал мне житель одного из сел под Изюмом. – Конечно, никто не думал, что боевые действия будут такого масштаба. Но многие готовы были потерпеть временные неудобства. Лишь бы быть уверенным, что нас пришли действительно освобождать, а не использовать и уйти. Когда началась операция, многие ваши сторонники просто затаились. трудно было поверить, что Россия наконец пришла сюда. Здесь начались такие чистки! Нацики ездили в поисках российской агентуры, хватали людей на улицах, не дай бог в их телефоне найдут какой-то русский сайт или русский телеграм-канал! Человек просто пропадал. Поэтому никто вас тут с цветами и не встречает. Никто не понимает, всерьез и надолго ли вы пришли. И после Бучи страшно всем.

Колонны снабжения российских войск в приграничных селах теперь встречают радостно машущие руками дети и их родители с триколором. Это я видел своими глазами. Проезжающие мимо КамАЗы и «Уралы» в ответ гудят клаксонами и раздают сигареты вперемешку с шоколадками. Здесь не было боевых действий, нет перебоев с продуктами и элементарными благами цивилизации. Чем ближе к фронту, тем настроения все сложнее.

- Здесь на самом деле уже неважно, ждали вас или нет, - признается мне местный журналист-блогер. – У людей была своя привычная жизнь, какие-то планы, проекты… И в одночасье все это рухнуло. Да, у нас есть активные сторонники России, до сих пор есть. Но большинство населения аполитично. И оно приняло бы любую власть, если бы она не угрожала их личному благополучию. Сегодня ситуация иная. Людям надо дать перспективу, чтобы они понимали, какое будущее их ждет. И если это не будете делать вы, то за вас это сделает агрессивная украинская пропаганда.

- Думаете, между нашими народами еще возможно примирение?

- Если бы я не видел, с каким азартом за Россию сегодня воюют чеченцы, сказал бы «нет". Но там уже сменилось поколение. И здесь процесс будет не быстрым, нужно вырастить новых людей. Если вы не уйдете. В противном случае, вас не простят.

Представитель поколения, выросшего за последние 8 лет, сидит с отцом на беседе у компетентных российских органов. На освобожденных территориях сразу ведется работа по выявлению агентурной сети украинских спецслужб. 14-летнего пацана взяли на улице, когда он фотографировал российские блокпосты. В смартфоне – набор юного националиста. Подписка на радикальные ресурсы, картиночки с нацистской символикой, русофобские коллажи. Говорит, на «тему» его подсадил в школе одноклассник. Сначала разговоры о построении расово чистого государства вроде Третьего Рейха, затем совместные «здоровые патрули» в поисках наркоманов и алкоголиков, на которых можно отточить боевые приемы. Наверняка было и «посвящение» с кровью, о котором он не рассказывает. У парня грамотно поставленная русская речь. Но, все-таки, сложно отделаться от ощущения, что он говорит то, что от него хотят услышать:

- Сегодня я понял, что русские солдаты абсолютно адекватные, антироссийские настроения были навязаны фальшивыми историческими примерами. История в нашей стране сильно переписана. Всем, кто идет на поводу у идеологии нацизма, надо задуматься о будущем, что вас может ждать.

Отец на прощание обещает заняться перевоспитанием сына. А кто займется перевоспитанием этого поколения?

Дядя Толя говорит, что никого и ничего не боится Фото: Александр КОЦ

Вот дядя Толя, бывший старший прапорщик Советской армии пришел к российским военным сам и пожаловался, что руководство предприятия, в котором он подвязался сторожем, заставляет его фиксировать передвижения российских колонн. Сам директор - родственник высокопоставленного украинского чиновника, сбежал на подконтрольную Киеву территорию, оставив сотрудникам специальную тетрадочку. В нее под угрозой увольнения надо было помечать количество проходящей по трассе мимо техники. А передавать предполагалось через тарелку спутникового интернета «Касат». С помощью подобной аппаратуры, которую Украине поставляют европейцы, до сих пор, к примеру, выходят в эфир нацисты с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Дядя Толя говорит, что никого и ничего не боится. И рассказывает об этом под камеру.

- У нас с 2014 года не власть. Пришли самозванцы! – рубит он правду-матку. – Столько людей положили. Придумали себе «Небесную сотню», а милицию погибшую на майдане никто не посчитал? Они не люди? Янукович мог бы сопротивляться, подавить это, но он нас бросил. Доллар был по восемь гривен (сейчас по 30. - Ред.), было стабильно. А пришел Порошенко – газ сразу дорогой, свет дорогой, новые налоги…

- Есть надежда, что с приходом России что-то изменится к лучшему?

- Ну конечно, мы только этого и ждем. Быстрее бы. Вся Харьковская область этого ждет. Мы до русских и русские до нас - нормально. А «западня» (западные области Украины. - Ред.) нам нормально жить не дает. Вы только не уходите.

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