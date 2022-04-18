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18 апреля 2022 4:00

"Нас расстреляют, если русские войска уйдут!". Люди на освобожденных украинских территориях боятся мести нацбатов

Российские военные задержали подростка, работавшего на украинские спецслужбы на освобожденных территориях
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Несмотря на постоянные обстрелы, фронт все-таки движется на юг, и жизнь начинает приобретать признаки цивилизации

Несмотря на постоянные обстрелы, фронт все-таки движется на юг, и жизнь начинает приобретать признаки цивилизации

Фото: Александр КОЦ

- Нет, пожалуйста, не снимайте, меня же потом расстреляют, если вы отсюда уйдете! - натягивает капюшон на голову молодая женщина.

Вместе с 8-летним сыном ее доставили в российский медбат, развернувший операционную в полевых условиях. Семья попала под уже традиционный вечерний обстрел украинскими войсками Изюма кассетными реактивными снарядами. Коварная ракета раскрывается в воздухе и прямо над головой начинают рваться 30 зарядов, разбрасывая по 350 осколков каждый. Поражается все на площади 400 на 400 метров. Повезло, если в этот момент оказался в укрытии, хоть под какой-нибудь крышей.

Маленькому Кириллу не повезло, он играл во дворе и забежать в дом не успел. Осколок вошел в ногу. Его бледное личико выглядывает из-под одеяла, с интересом рассматривая снующих туда-сюда врачей в бронежилетах. Железяку из ножки ему вытащили, обезболили и ближайшим бортом вместе с мамой отправят в Россию долечиваться.

Бледное личико выглядывает из-под одеяла, с интересом рассматривая снующих туда-сюда врачей в бронежилетах

Бледное личико выглядывает из-под одеяла, с интересом рассматривая снующих туда-сюда врачей в бронежилетах

Фото: Александр КОЦ

- Мы приехали к родителям, думали, привезли ребенка в безопасное место. Через пару часов из-за Донца прилетела кассета и сильно ранила моего отца и сына, - плачет женщина и снова просит не снимать ее на камеру.

Страх перед нашим уходом здесь может соперничать со страхом попасть под артиллерийский обстрел. От снаряда можно спрятаться в подпол или подвал. А от мести националистов за то, что просто брал гуманитарку у русских, скрыться будет негде. Это четко показали события в Киевской области, где озверевшие от безнаказанности нацбаты линчевали любого, кто был заподозрен в «сотрудничестве с оккупантами». А убийства с дружного одобрения Запада повесили на российских военных, легализовав тем самым любые возможные «чистки»

«Только не уходите», - я слышу это здесь на пункте раздачи гуманитарной помощи, на точке эвакуации, в полевом госпитале… Несмотря на постоянные обстрелы, фронт все-таки движется на юг, и жизнь начинает приобретать признаки цивилизации. Разбитый артиллерией город, конечно, продолжает производить гнетущее чувство – выгоревшие окна-глазницы многоэтажек, разорванные снарядами деревья, которые разбросаны по улицам, кирпичное крошево на тротуарах…

Но российские военные наладили в Изюме электричество, которое пока включается по часам. Заработал водопровод. Пока закрыты магазины, но пошли поставки гуманитарной помощи, а самые смелые коммерсанты уже пытаются договариваться об открытии торговых точек в городе. По улицам горожане уже гуляют без опаски, не видя в русских солдатах угрозы. На лавочках, невиданное дело, местные девчонки флиртуют с российскими бойцами. И всякий раз, когда хочется навести объектив, одергиваешь себя – не навредить.

- Мы вас действительно ждали, - рассказывал мне житель одного из сел под Изюмом. – Конечно, никто не думал, что боевые действия будут такого масштаба. Но многие готовы были потерпеть временные неудобства. Лишь бы быть уверенным, что нас пришли действительно освобождать, а не использовать и уйти. Когда началась операция, многие ваши сторонники просто затаились. трудно было поверить, что Россия наконец пришла сюда. Здесь начались такие чистки! Нацики ездили в поисках российской агентуры, хватали людей на улицах, не дай бог в их телефоне найдут какой-то русский сайт или русский телеграм-канал! Человек просто пропадал. Поэтому никто вас тут с цветами и не встречает. Никто не понимает, всерьез и надолго ли вы пришли. И после Бучи страшно всем.

Колонны снабжения российских войск в приграничных селах теперь встречают радостно машущие руками дети и их родители с триколором. Это я видел своими глазами. Проезжающие мимо КамАЗы и «Уралы» в ответ гудят клаксонами и раздают сигареты вперемешку с шоколадками. Здесь не было боевых действий, нет перебоев с продуктами и элементарными благами цивилизации. Чем ближе к фронту, тем настроения все сложнее.

- Здесь на самом деле уже неважно, ждали вас или нет, - признается мне местный журналист-блогер. – У людей была своя привычная жизнь, какие-то планы, проекты… И в одночасье все это рухнуло. Да, у нас есть активные сторонники России, до сих пор есть. Но большинство населения аполитично. И оно приняло бы любую власть, если бы она не угрожала их личному благополучию. Сегодня ситуация иная. Людям надо дать перспективу, чтобы они понимали, какое будущее их ждет. И если это не будете делать вы, то за вас это сделает агрессивная украинская пропаганда.

- Думаете, между нашими народами еще возможно примирение?

- Если бы я не видел, с каким азартом за Россию сегодня воюют чеченцы, сказал бы «нет". Но там уже сменилось поколение. И здесь процесс будет не быстрым, нужно вырастить новых людей. Если вы не уйдете. В противном случае, вас не простят.

Представитель поколения, выросшего за последние 8 лет, сидит с отцом на беседе у компетентных российских органов. На освобожденных территориях сразу ведется работа по выявлению агентурной сети украинских спецслужб. 14-летнего пацана взяли на улице, когда он фотографировал российские блокпосты. В смартфоне – набор юного националиста. Подписка на радикальные ресурсы, картиночки с нацистской символикой, русофобские коллажи. Говорит, на «тему» его подсадил в школе одноклассник. Сначала разговоры о построении расово чистого государства вроде Третьего Рейха, затем совместные «здоровые патрули» в поисках наркоманов и алкоголиков, на которых можно отточить боевые приемы. Наверняка было и «посвящение» с кровью, о котором он не рассказывает. У парня грамотно поставленная русская речь. Но, все-таки, сложно отделаться от ощущения, что он говорит то, что от него хотят услышать:

- Сегодня я понял, что русские солдаты абсолютно адекватные, антироссийские настроения были навязаны фальшивыми историческими примерами. История в нашей стране сильно переписана. Всем, кто идет на поводу у идеологии нацизма, надо задуматься о будущем, что вас может ждать.

Отец на прощание обещает заняться перевоспитанием сына. А кто займется перевоспитанием этого поколения?

Дядя Толя говорит, что никого и ничего не боится

Дядя Толя говорит, что никого и ничего не боится

Фото: Александр КОЦ

Вот дядя Толя, бывший старший прапорщик Советской армии пришел к российским военным сам и пожаловался, что руководство предприятия, в котором он подвязался сторожем, заставляет его фиксировать передвижения российских колонн. Сам директор - родственник высокопоставленного украинского чиновника, сбежал на подконтрольную Киеву территорию, оставив сотрудникам специальную тетрадочку. В нее под угрозой увольнения надо было помечать количество проходящей по трассе мимо техники. А передавать предполагалось через тарелку спутникового интернета «Касат». С помощью подобной аппаратуры, которую Украине поставляют европейцы, до сих пор, к примеру, выходят в эфир нацисты с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Дядя Толя говорит, что никого и ничего не боится. И рассказывает об этом под камеру.

- У нас с 2014 года не власть. Пришли самозванцы! – рубит он правду-матку. – Столько людей положили. Придумали себе «Небесную сотню», а милицию погибшую на майдане никто не посчитал? Они не люди? Янукович мог бы сопротивляться, подавить это, но он нас бросил. Доллар был по восемь гривен (сейчас по 30. - Ред.), было стабильно. А пришел Порошенко – газ сразу дорогой, свет дорогой, новые налоги…

- Есть надежда, что с приходом России что-то изменится к лучшему?

- Ну конечно, мы только этого и ждем. Быстрее бы. Вся Харьковская область этого ждет. Мы до русских и русские до нас - нормально. А «западня» (западные области Украины. - Ред.) нам нормально жить не дает. Вы только не уходите.

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