Как космическая невесомость помогает в лечении земных заболеваний

Чем дольше человек проводит время в невесомости, тем сильнее воздействие на его организм. Фото: архив космонавта Сергея Прокопьева

В первую очередь длительное пребывание на МКС влияет на психическое состояние: эмоции становятся гипертрофированными, мешает сенсорная депривация (нехватка привычных ощущений).

И чем дольше человек проводит время в невесомости, тем сильнее воздействие на его организм: кости теряют кальций, мышцы ног становятся слабыми. Об этом врачи и сами космонавты рассказывают в фильме «Человек космический» телеканала «Доктор».

ВОСПРОИЗВОДИМ НЕВЕСОМОСТЬ НА ЗЕМЛЕ

А у некоторых космонавтов падает зрение. Специалисты называют эту проблему нейроокулярным синдромом, ассоциированным с космическим полетом.

По одной из гипотез, нейроокулярный синдром развивается из-за разницы между глазным давлением, которое в условиях невесомости понижается, и внутричерепным, которое, наоборот, увеличивается – из-за притока крови к голове. Проверкой этой гипотезы на Земле занимаются сотрудники Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Они моделируют невесомость с помощью сухой иммерсии.

Это уникальная технология, разработанная советскими учеными еще 70-х годах. По сути это ванна, наполненная специальным веществом, которое полностью устраняет факторы воздействия гравитации, лишает человека опор, как это и происходит в невесомости. Так на земле исследуют множество факторов космического полета, включая перенаправление крови к голове, влияние невесомости на мышцы и т.д.

- Каждый день с испытателем проводится множество исследований, - говорит научный сотрудник отдела медицинского сопровождения космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Илья Рукавишников. - Это исследования костной системы, и мышечной, исследование иммунитета, исследования сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного проведения, головного мозга – и всех систем, которые так или иначе участвуют в процессе адаптации.

Кстати, принцип иммерсии используют в модной спа-процедуре — флоатинге. Человека погружают в жидкость, выключают свет и звук. Полная депривация органов чувств. Считается, что такая процедура помогает перезагрузиться психологически и физически.

СОЗДАЕМ СИЛУ ТЯЖЕСТИ НА ОРБИТЕ

Одной из проблем, которая появляется в невесомости — потеря кратковременной памяти. Считается, что это происходит из-за резкого прилива крови к мозгу, перемене давления внутри черепа. Многие дела и даже разговоры приходится записывать в блокнот.

«Некоторые изменения в коре головного мозга физиологически чем-то напоминают болезнь Альцгеймера. И я очень надеюсь, что исследования нашего мозга и результаты помогут разобраться в патогенезе болезни Альцгеймера, и, соответственно, найти какое-то лечение для людей, живущих на Земле», - говорит космонавт Олег Котов.

К счастью, чтобы избежать многих проблем со здоровьем космонавтов, российские специалисты по космической медицине уже придумали, как создать на борту обитаемого модуля искусственную силу тяжести.

- Одним из таких вариантов является центрифуга короткого радиуса, - рассказывает Алексей Сальников, старший научный сотрудник лаборатории физиологии ускорений и искусственной силы тяжести ИМБП. - Космонавт будет располагаться на ней горизонтально головой к оси вращения, ногами от оси вращения, и за счет такой «закрутки», этого вращения, кровь будет перераспределяться в нижнюю половину тела. То есть центрифуга будет создавать условия для кровообращения, близкие земным.

- Есть вероятность, что центрифуга короткого радиуса также может применяться и в земной медицине, например, для лечения людей с сахарным диабетом, с диабетической стопой, а также для реабилитации людей, которые провели в горизонтальном положении довольно продолжительное время, и при других патологиях, - говорит Алексей Сальников.

КСТАТИ

В невесомости возможны уникальные вещи

- В невесомости мы можем делать уникальные вещи: выращивать идеальные кристаллы, большие молекулы белков, создавать, получать новые материалы, - говорит космонавт-испытатель Сергей Рязанский, Герой Российской Федерации, командир космического корабля. - Недавно российская компания послала в космос первый в мире 3Д-биопринтер, и впервые они смогли напечатать биологически идентичную щитовидную железу и хрящ (а недавно, кстати, на нем вырастили кристаллы белка коронавируса - прим. Ред.). Такая технология в будущем может стать революцией в медицине. И эти вещи возможны только в невесомости.