Следствие идеологии или признак отчаяния: почему на Украине массово уничтожают памятники

После сноса памятника маршалу победы Георгию Жукову на постаменте написали «Слава Украине!» и нарисовали трезубец. Фото: стоп-кадр видео

С утра пораньше в Харькове «герои» из спецподразделения Kraken полка «Азов» (в России возбуждены уголовные дела против него — ред.) в центре миллионного, в основном русскоязычного города свергли памятник маршалу победы Георгию Жукову.

Около 11 утра к бюсту знаменитого полководца на двух машинах прибыли украинские военные и демонтировали памятник. Демонтаж подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Бюст полководца зацепили лебедкой за шею, стащили с постамента и уволокли на свалку. После чего на постаменте написали «Слава Украине!» и нарисовали трезубец.

До этого в трех украинских городах снесли памятники Пушкину.

Kp.ru попросил дать оценку таким действиям члена президентского совета по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.

- Памятник Жукову выкинули на помойку, три памятника Пушкину постигла та же судьба - во имя чего?

- Это реакция закономерная, как мне кажется. И не то, чтобы она запоздала или шла след в след по ходу спецоперации. Она идет в рамках той модели и той идеологии, которая развивалась на Украине в последние 30 лет. Один памятник Пушкину, который делали из пластика на Украине, сжигали несколько раз подряд. А сейчас все «русское» демонтируют повсеместно.

- Но Жукова до сих пор не трогали?

- Не трогали — возможно, боясь поражения в информационной войне. Полагали, что вот это станет слишком резким шагом. А сейчас им бояться нечего. Не думаю, что Жуков чем-то «смог бы себя защитить», например, по сравнению с ситуацией с Ватутиным. Скорее, сегодня в рамках этой идеологи националисты не в состоянии противопоставить ничего, кроме свержения оставшихся памятников.

- Это акты отчаяния?

- Это выплески идеологии, которая культивировалось последние 30 лет.

- Но люди с такой идеологией останутся здесь — и как быть дальше?

- Те люди, которые искренне ненавидят Жукова и Ватутина, Москву и итоги Великой Отечественной - все они, скорее всего, уедут в Польшу, Словакию и далее. А большинство обывателей примут ту точку зрения, которую принесут с собой бойцы народной милиции ДНР и ЛНР. Могу предположить, что большинство обывателей сочувствует, скорее, Жукову, чем тем, кто сносил его памятники.