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Политика17 апреля 2022 13:52

Оставшиеся на «Азовстали» украинские военные отказались сдаваться. Их уничтожат с помощью огнеметов

Из 6 824 иностранных "солдат удачи" на Украине уже осталось 4877 граждан США, Европы и Канады
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Всю площадь завода сначала разобьют фугасными авиационными бомбами. Фото Росгвардия

Всю площадь завода сначала разобьют фугасными авиационными бомбами. Фото Росгвардия

Подземные хранилища на территории металлургического комбината «Азовсталь» пока удерживают более 400 иностранных наемников. Но в ближайшее время их последнее убежище может превратиться филиал ада на земле.

Минувшей ночью иностранным наемникам было предложено добровольно сложить оружие и сдаться до 13.00, чтобы спасти свои жизни. Наемникам довели всю необходимую информацию по рации. Они ее обсудили, решили сдаться и связались с Киевом, чтобы получить разрешение. Но киевские власти запретили им это делать. Минобороны России стало известно из радиоперехвата, что оставшимся в живых "Азовцам" поручили расстреливать дезертиров.

- Большинство наемников являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как стало известно "КП" штурмовать подвалы с боевиками не будут. Коридоры там узкие, они нашпигованы минами и хорошо простреливаются. Потому всю площадь завода сначала разобъют фугасными авиационными бомбами ФАБ-3000, которые сбросят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Такие бомбы нарушат целостность подвальных помещений. А потом врага начнут выжигать термобарическими зарядами из ТОС-1А "Солнцепек".

Это оружие очень хорошо зарекомендовало себя в Сирии в борьбе с террористами, которые скрывались в катакомбах. Постараюсь объяснить принцип действия. Сначала реактивный снаряд пробивает перекрытия и взрывается в помещении. Из него вырывается и распыляется термобарическая смесь.

За несколько секунд взрывчатая смесь смешивается с воздухом. Она практически поглощает весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости. После этого происходит второй взрыв, от которого смесь взрывается. Такое оружие в "Азовсталь" можно использовать, так как рядом нет жилой застройки и социальных учреждений.

СПРАВКА "КП"

По данным Минобороны России с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемников из 63 государств.

Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около 1,5 тысяч наемников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.

Больше всего их в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве. Есть у них и своей "координационный штаб" под Киевом в районе города Белая Церковь.

В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет уже 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наемников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны.

Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов» и лучшее, что их ждет, - "уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения". За то, что они прибыли на Украину с оружиме в руках зарабатывать деньги убийством славян им грозит расстрел на месте.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ