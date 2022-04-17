Оставшиеся на «Азовстали» украинские военные отказались сдаваться. Их уничтожат с помощью огнеметов

Всю площадь завода сначала разобьют фугасными авиационными бомбами. Фото Росгвардия

Подземные хранилища на территории металлургического комбината «Азовсталь» пока удерживают более 400 иностранных наемников. Но в ближайшее время их последнее убежище может превратиться филиал ада на земле.

Минувшей ночью иностранным наемникам было предложено добровольно сложить оружие и сдаться до 13.00, чтобы спасти свои жизни. Наемникам довели всю необходимую информацию по рации. Они ее обсудили, решили сдаться и связались с Киевом, чтобы получить разрешение. Но киевские власти запретили им это делать. Минобороны России стало известно из радиоперехвата, что оставшимся в живых "Азовцам" поручили расстреливать дезертиров.

- Большинство наемников являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как стало известно "КП" штурмовать подвалы с боевиками не будут. Коридоры там узкие, они нашпигованы минами и хорошо простреливаются. Потому всю площадь завода сначала разобъют фугасными авиационными бомбами ФАБ-3000, которые сбросят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Такие бомбы нарушат целостность подвальных помещений. А потом врага начнут выжигать термобарическими зарядами из ТОС-1А "Солнцепек".

Это оружие очень хорошо зарекомендовало себя в Сирии в борьбе с террористами, которые скрывались в катакомбах. Постараюсь объяснить принцип действия. Сначала реактивный снаряд пробивает перекрытия и взрывается в помещении. Из него вырывается и распыляется термобарическая смесь.

За несколько секунд взрывчатая смесь смешивается с воздухом. Она практически поглощает весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости. После этого происходит второй взрыв, от которого смесь взрывается. Такое оружие в "Азовсталь" можно использовать, так как рядом нет жилой застройки и социальных учреждений.

СПРАВКА "КП"

По данным Минобороны России с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемников из 63 государств.

Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около 1,5 тысяч наемников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.

Больше всего их в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве. Есть у них и своей "координационный штаб" под Киевом в районе города Белая Церковь.

В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет уже 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наемников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны.

Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов» и лучшее, что их ждет, - "уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения". За то, что они прибыли на Украину с оружиме в руках зарабатывать деньги убийством славян им грозит расстрел на месте.