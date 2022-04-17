Ветеран «Альфы» рассказал, что будет с иностранными наемниками на Украине

На стороне Украины воюют не менее 6800 наемников Фото: REUTERS

Минобороны РФ объявило о том, что на Украине присутствует не менее 6800 наемников более чем из шести десятков государств. По данным генерал-майора Игоря Конашенкова, наибольшая группировка — 1717 человек - прибыла из Польши. По сведениям наших военных, до полутора тысяч «диких гусей» приехали за длинным долларом на Украину из Соединенных Штатов, Канады и Румынии. По три сотни «добровольцев» готовы воевать за незалежную, спрятав в задний карман паспорта Великобритании и Грузии. Почти две сотни боевиков переместились в черноземные степи из сирийских пустынь.

Большая часть «солдат удачи» оказалась сосредоточена в пяти украинских городах, причем лишь в одном из них идут бои — это Мариуполь ( на «Азовстали» окопались до 400 иностранных наемников, по данным МО РФ). Остальные чистят стволы в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове,

«КП» обратилась за комментарием к почетному президенту ассоциации ветеранов «Альфы», полоковнику ФСБ запаса Сергею Гончарову.

- Когда у «Альфы» была информация, что на объекте, по которому они работают, есть иностранные наемники — приказ поступал на их уничтожение или на то, чтобы кого-то взять в плен?

- По разному. Мы сейчас еще не всю картину получаем. А получим мы картину, может быть, к концу этих суток. После 13 часов дня, когда закончился наш ультиматум, должна была начаться другая работа. После этого, полагаю, будут конкретные действия. Скорее всего, на уничтожение. Дальше терпеть нет сил. И надо освобождать войска из Мариуполя на другие направления. А эти, которые по бункерам засели, нам движение немного задерживают.

- То есть — уничтожение, не плен?

- Да. Наемники законам войны не подлежат. Люди, которые воюют за деньги на чужой войне - их уничтожают. Даже если они успеют сдаться — что их может ждать: большие сроки, пожизненные. При том ведь там уже есть более трех тысяч пленных — их-то куда, их же надо кормить-поить?

- Так куда их?

- Для них работа только она — они должны то, что разрушили, привести в порядок - и разбирать завалы.

- В вашу бытность в Афганистане вам в руки попадали документы иностранных наемников?

- Попадали. У нас были пакистанцы. И еще некоторые представители стран из этого азиатского региона. Но тогда наемничество в подобного рода конфликтах еще не так было развито. Локальные войны пошли одна за другой за последние лет 20-25. Проходила информация о 60 военных конфликтах по миру за последние два года!

Что касается нашего отношения к наемникам - для нас это решаемая ситуация. Никакими рамками законов в отношении этих наемников мы не ограничены.

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