Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 апреля 2022 14:40

Ветеран «Альфы» рассказал, что будет с иностранными наемниками на Украине

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров заявил, что иностранных наемников на Украине ждет тюрьма или смерть
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
На стороне Украины воюют не менее 6800 наемников

На стороне Украины воюют не менее 6800 наемников

Фото: REUTERS

Минобороны РФ объявило о том, что на Украине присутствует не менее 6800 наемников более чем из шести десятков государств. По данным генерал-майора Игоря Конашенкова, наибольшая группировка — 1717 человек - прибыла из Польши. По сведениям наших военных, до полутора тысяч «диких гусей» приехали за длинным долларом на Украину из Соединенных Штатов, Канады и Румынии. По три сотни «добровольцев» готовы воевать за незалежную, спрятав в задний карман паспорта Великобритании и Грузии. Почти две сотни боевиков переместились в черноземные степи из сирийских пустынь.

Большая часть «солдат удачи» оказалась сосредоточена в пяти украинских городах, причем лишь в одном из них идут бои — это Мариуполь ( на «Азовстали» окопались до 400 иностранных наемников, по данным МО РФ). Остальные чистят стволы в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове,

«КП» обратилась за комментарием к почетному президенту ассоциации ветеранов «Альфы», полоковнику ФСБ запаса Сергею Гончарову.

- Когда у «Альфы» была информация, что на объекте, по которому они работают, есть иностранные наемники — приказ поступал на их уничтожение или на то, чтобы кого-то взять в плен?

- По разному. Мы сейчас еще не всю картину получаем. А получим мы картину, может быть, к концу этих суток. После 13 часов дня, когда закончился наш ультиматум, должна была начаться другая работа. После этого, полагаю, будут конкретные действия. Скорее всего, на уничтожение. Дальше терпеть нет сил. И надо освобождать войска из Мариуполя на другие направления. А эти, которые по бункерам засели, нам движение немного задерживают.

- То есть — уничтожение, не плен?

- Да. Наемники законам войны не подлежат. Люди, которые воюют за деньги на чужой войне - их уничтожают. Даже если они успеют сдаться — что их может ждать: большие сроки, пожизненные. При том ведь там уже есть более трех тысяч пленных — их-то куда, их же надо кормить-поить?

- Так куда их?

- Для них работа только она — они должны то, что разрушили, привести в порядок - и разбирать завалы.

- В вашу бытность в Афганистане вам в руки попадали документы иностранных наемников?

- Попадали. У нас были пакистанцы. И еще некоторые представители стран из этого азиатского региона. Но тогда наемничество в подобного рода конфликтах еще не так было развито. Локальные войны пошли одна за другой за последние лет 20-25. Проходила информация о 60 военных конфликтах по миру за последние два года!

Что касается нашего отношения к наемникам - для нас это решаемая ситуация. Никакими рамками законов в отношении этих наемников мы не ограничены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что представляет собой нынешняя Украина, и почему она такой стала

Как незалежная превратилась в страну страха, ненависти и жажды мести (подробнее)

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ