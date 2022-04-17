Опубликовано шокирующее фото заключенной, от которой забеременели две сокамерницы

Деми Минор - трансгендерная женщина.

Губернатор Нью-Джерси хочет закрыть женскую тюрьму Edna Mahan из-за регулярно происходящих там секс-скандалов. Два года назад десятерых охранников этой тюрьмы уличили в сексуальном насилии над заключенными женщинами. А недавно в Edna Mahan случилось нечто и вовсе странное. При медобследовании оказалось, что две женщины забеременели, но охранники тут не при чем – дамочек оплодотворила сокамерница.

Шокирующее фото женщины, от которой понесли две ее сокамерницы, показали американские СМИ. Появились и не менее шокирующие подробности этой пикантной истории. Оказалось, что темнокожая Деми Минор, умудрившаяся «заделать» детей двум подругам, - трансгендерная женщина. Причем хирургическую коррекцию пола Деми не делала, а это значит, что у нее полностью функциональный мужской половой орган и сохранены мужские репродуктивные способности.

Американские СМИ подсчитали, что на 800 находящихся в тюрьме Edna Mahan женщин-заключенных приходится 27 трансгендерных дам. Ни одна из них, как и Деми Минор, не прошла хирургическую коррекцию.

Кстати, судить трансгендерную папу Деми за изнасилование не будут: секс между ней и сокамерницами произошел по обоюдному согласию. По крайне мере, так официально заявляет руководство пенитенциарного заведения.

Что будет с беременными и с их детьми, пока неясно, это предстоит решить суду. Известно, что одна из женщин отбывает 30-летний срок за убийство. К какому сроку и за что осуждена вторая, не сообщается, известно только, что об условно-досрочном освобождении она имеет право попросить только в 2104 году.

Подобная практика содержания женщин и мужчин-трансгендеров в одной тюрьме стала входить в практику, когда за права осужденных начал бороться Американский союз гражданских свобод (ACLU). В прошлом году именно ACLU спонсировал иск одного из трансгендеров. Он был подан против властей штата Нью-Джерси, по прежнему требовавших размещения заключенных в соответствии с их биологическим полом. Чиновники не стали доводить дело до суда, пойдя на мировую, и уже в прошлом году в тюрьму Edna Mahan отправили на отсидку почти три десятка трансгендеров.

В последние годы в этой тюрьме уже случались скандалы. В январе 2020 года десять тюремных охранников были обвинены в сексуальном насилии над заключенными, включая трансгендерную женщину. В связи с этим губернатор Нью-Джерси объявил о планах закрыть данное учреждение.

А в ACLU тем временем продолжают защищать идею размещения трансгендеров в женских тюрьмах, настаивая, что это «предотвращает дискриминацию и сексуальные домогательства на основании гендерной идентичности». То есть за решеткой вместе с мужиками трансгендеры чувствуют себя неудобно, зато в обществе дам у них появляется завидный выбор: продолжать называть себя женщинами или тряхнуть стариной...

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