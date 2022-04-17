Это наша деревня! - хрипит комбат, раненый третий раз за месяц. Как рождаются новые русские герои

Танкисты первой танковой армии разнесли колонну противника к югу от Изюма. Фото: Александр КОЦ

- Говори, чей?

- Украины, чей…

Такой диалог нарочно не придумаешь. Танкисты первой танковой армии только что показательно разнесли колонну противника к югу от Изюма. Несколько танков, один «Град», пушка «Рапира». Качественно отработали, через тепловизоры, не дав ни единого шанса на ответ. Подскочили на броне посмотреть на результат. А тут один уцелевший украинский боец в автобусную остановку залез, нога оторвана.

- Оказать помощь надо?

- Ноги нема, надо.

- Ноги нема… Сейчас уколю тебя промедолом.

Раненого украинца грузят в автомобиль и увозят в полевой госпиталь. Российские бойцы быстро осматривают вещи противника. Документы – на мобилизованного Александра Ильенко. Служил срочку в 2017-2019 годах, прошел курс подготовки по западной программе Basic Military Training. Был зачислен в часть водителем-механиком танка. В нем и потерял ногу.

Фото: Александр КОЦ

В рюкзаках почти у каждого – почему-то женская одежда. То ли в качестве ветоши, то ли готовились выходить из окружения по заветам британских спецназовцев, которые в Афганистане, облачившись дамами, выбирались на аэродром эвакуации.

В последние дни интенсивность боев на Славянском направлении значительно возросла. Украинские войска впервые применили американские дроны-камикадзе Switchblade. Назойливо жужжат, как бормашина, действуют на нервы, но пока без ущерба для техники.

Фото: Александр КОЦ

Диверсанты начали устанавливать фугасы на дорогах. Шум артиллерии стал привычным фоном, на который обращаешь внимание разве что, когда начинают дребезжать окна. Потоком пошли пленные, в основном – мобилизованные. Одни сдаются сами, другие – в бою. Как правило, все они начинают умолять не убивать их. Результат с одной стороны пропаганды их замполитов, которые готовят бойцов к неминуемой расправе в случае попадания в руки россиян. С другой – знание о том, как издевались над нашими пленными с их стороны.

- Это не мы, это добробаты, - ноет Виктор Линников, приехавший на фронт из Полтавы. – Не все хотят эту войну. У нас в основном боятся все, люди неподготовленные.

Российские танки уничтожили колонну противника под городом Изюм. Фото: Александр КОЦ

Пленные рассказывают, что украинские части несут огромные потери – до 40 процентов личного состава. И, как правило, из-за того, что командование просто отправляет мобилизованных на убой, в качестве пушечного мяса.

- Нас вот взяли ваши, и нормально все, никто над нами не издевается, - говорит. – А по телеку нам совсем другое рассказывают. Есть вещи, которые надо пересматривать.

Тем временем в наших войсках куется новая русская героика. Сижу в штабе, слушаю рацию, идет тяжелая боевая работа. Там танки противника прорвались к занятому нами селу, там артиллерия накрыла, там ответили «Градами». И тут хриплый доклад командира одного из батальонов: «Все, это наша деревня. Мы отсюда уже не уйдем».

Комбат в этот момент уже в третий раз за месяц ранен. Вышел из боя, перебинтовал перебитые ноги и вернулся к своим бойцам. «Только когда медики его накачали обезболивающим, удалось эвакуировать офицера в госпиталь, - расскажут вечером мужики, вернувшиеся с передовой. – У него уже три ордена Мужества, первый за Чечню. Сейчас к четвертому представили, а это, автоматически, должно идти представление на звание Героя».

Подбитый украинский самолет. Фото: Александр КОЦ

На поле под Изюмом раскидал свои железные «чресла» украинский бомбардировщик Су-24. Тут - шасси, там – двигатели, здесь – авиационный пулемет. Кабина вообще отлетела метров за 200. Летчик погиб. Чуть-чуть не долетел до города, «словил» ракету.

- Знаешь сколько условий должно быть выполнено, чтобы боец с переносным зенитно-ракетным комплексом смог сбить самолет, летящий на сверхнизких высотах, - интригует начальник ПВО одной из частей. – Надо раздобыть свинца, расплавить его, закачать человеку в тестикулы, чтобы он не дрогнул, когда штурмовик заходит на его позицию на высоте 20 метров. Не растеряться и выпустить ракету. Причем, таких человек должно быть два. Потому что первый ударит по тепловым ловушкам, которые отстреливает самолет. И уже второй – бомбардировщику. А нужен еще и интервал, чтобы первая ракета не сбила с толку вторую.

- И у вас такие есть?

- Так точно. Сбили украинский Су-25. На одного уже отправил представление на орден Мужества.

Через пару дней мы узнаем, что второй номер этой пары тоже «достал» свой штурмовик. А значит и премиальные 300 тысяч рублей, которые полагаются за такой успех.

Фото: Александр КОЦ

За минувшую неделю из ПЗРК на Славянском направлении было сбито как минимум три самолета. Один из них – Су-24 – лежит в поле под Изюмом. Летчик погиб. Вокруг разбросаны шасси, двигатели, авиационный пулемет… Пока я повторяю эти слова про себя, осознавая, сколько сил и мужества наших ребят вложено в эти строчки, за дорогой над позициями наших пэвэошников, начинают рваться кассетные боеприпасы. Раненый экипаж боевой машины вывозит погибшего и, отмахиваясь от медиков, наскоро перебинтовавшись, мчит обратно на позиции. Так взрослеют и становятся настоящими воинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что представляет собой нынешняя Украина, и почему она такой стала

Как незалежная превратилась в страну страха, ненависти и жажды мести (подробнее)