Бабушка со знаменем Победы появилась на шевронах российских бойцов. Фото: Росгвардия

Вот зря недавно Зеленский стал занижать потери украинской армии. По группировке на Донбассе ударила оперативно-тактическая авиация и за день уничтожила 44 военных объектов Украины.

Среди них: в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300, в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в Красном Лимане, Новоселке, Рубежное, Угледар, Опасная, Пришиб, Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники, - перечислил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Говорят, что Барвенково фактически перепахано артиллерией и авиацией, а значит скоро будет зачищено от неприятельских формирований.

Конашенков также сообщил об ударах ракетных войск и артиллерии по 113 объектам, в том числе: четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29, а в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

136 - самолетов.

471- беспилотный летательный аппарат.

249 - зенитных ракетных комплексов.

2308 - танков и других боевых бронированных машин.

254 - установки реактивных систем залпового огня.

998 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2171 - единица специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России заявил, что будет активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине в работе которого принимают участие общественники из более чем 20 стран. Целью его создания стал сбор информации о преступлениях киевского режима, в том числе свидетельств очевидцев.

В соответствии с поручением Председателя СК России все материалы, собранные участниками Международного общественного трибунала, будут тщательно изучаться и оцениваться следствием наряду с уже имеющимися доказательствами.

Напомним, СК России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих.