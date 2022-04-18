Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 апреля 2022 года: боевики на «Азовстали» выбрали смерть, а в Китае осудили антироссийскую политику

Российские войска взяли под контроль Мариуполь. Фото: REUTERS

Спикер прочел лекцию Киеву

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, - заявил глава Госдумы Вячеслав Володин, - А также зафиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, и по денацификации и демилитаризации страны». Володин напомнил, что потери украинских войск к 17 апреля составили 23 367 человек. А только в ходе освобождения Мариуполя сдались почти полторы тысячи украинских военных. Думает ли об этих гражданах «их президент»?

Зеленский готов воевать 10 лет

В очередном интервью телеканалу CNN лидер Украины вновь предстал супергероем: «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет». Были у него и такие рассуждения: «Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума». Также он заявил: «Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы». Так, все же, диалог либо 10-летняя война - или ни того, ни другого?

Спящие агенты СБУ

Служба безопасности Украины активно вербовала в Херсоне членов местной теробороны для диверсий в тылу Вооруженных сил РФ — причем уже после прихода российских подразделений. Российские силовики обнаружили такую информацию в архиве личных дел, найденных в... детской больнице Херсона. Вербовкой занимался начальник отделения полиции в порту «Херсон» Максима Жаркова. Но почувствовать себя героями-подрывниками хлопцы не успели.

Нацбаты хранили боеприпасы в санатории

Большой склад боеприпасов «Азова» обнаружили в… санатории на территории оздоровительного комплекса «Ялта» в селе Урзуф на побережье Азовского моря. Силовики ДНР нашли огромное количество боеприпасов: сваленные в беспорядке ящики c 30-миллиметровыми снарядами для автоматических пушек, цинки с автоматными патронами, минометные мины, банки с мелкими поражающими элементами для самодельных взрывных устройств. Отдыхали хорошо, только устали очень.

Абрамович открестился от Киева

Представитель миллиардера Романа Абрамовича заявил, что большой босс ни в украинской столице не был в последнее время, ни организацией переговоров между Россией и Украиной не занимался — невзирая на массу публикаций в СМИ. До того в незалежной активно обсуждали «контакты Абрамовича» с представителями украинской стороны для поиска «способов оживления переговоров». А российская сторона обмолвилась, что Роман Абрамович не являлся официальным членом российской делегации, но в контактах между РФ и Украиной был задействован. Кто-то где-то «лукавит».

Китай чует хаос в Европе

Использование США конфликта на Украине для продвижения северо-атлантического альянса и попытка построить коллективную безопасность участников НАТО на противостоянии с Москвой еще больше подтолкнет Европу к хаосу. Это утверждается в материале серьезного китайского издания Global Times. В публикации отмечается, что кризис на Украине вызван и расширением НАТО на восток, и агрессивной риторикой, основанной на идее «противостояния России».

Байдена зазывают на Крещатик

Шестой президент Украины заявил, что американскому лидеру непременно следует посетить Украину. Для чего? А чтобы увидеть последствия российской спецоперации. Неужели и этого гостя в Бучу повезут? Или доставят на завод под Киевом, где делали ракеты, да вдруг перестали? Хватит уже издеваться над ветераном холодных войн.

Харьковских вандалов ждет суд

Из-за сноса в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову Следственный комитет России завел уголовное дело. Возбуждено оно по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Приехали вандалы («азовцы» - что под запретом в РФ) на двух машинах, накинули на шею петлю, сдернули с постамента, отвезли маршала победы на свалку. Конечно, оставили автограф в виде своего бандеровского лозунга и трезубца. Других «побед» у нас для вас, украинцы, нет...

Был только МиГ

Российские средства ПВО в Харьковской области уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29. Системы противо-воздушной обороны ударно отработали в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы. Также в Минобороны добавили, что в районе Преображенское Павлоградской области был сбит украинский БПЛА. Число уничтоженных самолетов ВВС Украины достигло 136, беспилотников — 471.

На «Азовстали» сдаваться не захотели

После отказа боевиков на «Азовстали» сложить оружие — ультиматум им был объявлен с 6.00 до 13.00 воскресенья - по ним отработала авиация и артиллерия, началась еще более плотная работа по позициям, на которых остаются около 2500 человек, в том числе, по данным разведки и пленных, не менее 400 наемников. А вот командир 36-й бригады морской пехоты Баранюк при попытке прорыва уже отвоевался, по данным ДНР.

Австрия без русского газа не проживет

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил телеканалу NBC, что, по расчетам специалистов, Вена сможет обходиться без поставок газа из РФ, но... только через несколько лет! Сейчас альпийская республика на 80% зависит от голубого топлива из России. Но у вас же ветра, леса, навоз...