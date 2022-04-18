Военная спецоперация на Украине 18 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 апреля 2022 года.

Арестованный украинский политик Виктор Медведчук может быть обменян "в рамках политического процесса", допустил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Глава дипломатического ведомства также отметил, что в ситуации вокруг Медведчука не исключены никакие «политические варианты".

Американские пользователи веб-форума Reddit заявили о причастности Украины к ракетному удару по железнодорожному вокзалу Краматорска. На форуме они разместили фотографию с обломками ракеты "Точка-У", на которой размещен серийный номер, свидетельствующий ее о принадлежности Вооруженным силам Украины.

В ночь с 11 на 12 апреля в Мариуполе ликвидировали командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка. Об этом сообщил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. По его словам, тело Баранюка было найдено после неудачной попытке прорыва 36 бригады ВСУ из блокированного завода имени Ильича в ночь с 11 на 12 апреля, которая была предотвращена подразделением специального назначения ДНР.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:17 Вучич обвинил спецслужбы из Украины и одной страны ЕС в минировании" сербских самолетов в России

00:05 Кадыров объявил о начале "конкретной" спецоперации России на Украине. Он также призвал украинских военнослужащих сдаться федеральным войскам

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23:58 Вучич оценил введение санкций против России. Президент Сербии Вучич назвал санкции против России бессмысленными и аморальными

23:37 Украина запросила у G7 и Международного валютного фонда 50 миллиардов долларов. Он объяснил, что такая сумма позволит стране "забыть про проблему" дефицита средств на полгода

22:27 Кадыров заявил, что на Украине не с кем вести переговоры. Он предложил сформировать новую вертикаль власти на Украине