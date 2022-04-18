Борька-встанька

Андрей Мерзликин в образе вечного бандоса уместен и хорош. Фото: Кадр из фильма

90-е умерли и стали предметом культа.

Свитер Брата.

Шнуровский мотив в «Бумере».

Столик Белого в ресторане «Узбекистан».

Дресс-код, оскал, походка, речь волнуют сердца публики, сюжетные коленца и простые решения затейливых тем не дают покоя сценаристам. Притом большинство экспертов-консультантов по эпохе живы, привычно хоронясь за высокими кирпичными заборами (каких во Внукове много). Им есть что порассказать, но они помалкивают. И лишь иногда в полнолуние, когда снаружи прилетает по-взрослому, дело доходит до ключевой волшебной фразы «А вот сейчас обидно было». И тогда стрекочут кузнечики, и вступает кульминационная тема расплаты из 15-й серии «Бригады».

Короче, гангстер Боря (Андрей Мерзликин) надумал завязать и открыть кондитерскую, но мир не оценил Бориных добрых намерений. За 10 серий ему всадят пулю в лоб, нож в спину, скальпель в сердце и картечь в поясницу. А также размажут машиной и скинут непристегнутым с эстакады в другой. А после свезут в морг города Конаково Тверской области, где труп оживет, а студент-медик (Денис Власенко) уже реально притомился всплескивать руками и стерилизовать штопальные принадлежности. Студент молод, Боря занят, так что доктора Франкенштейна не вспомнит ни один, но нам, старым и от нечего делать насмотренным, каждое новое Борино воскрешение нравится все больше. Зато хоть «Терминатора» помнят. Батина косуха, в которую Борю одели после первой отключки, явно оттуда. Заштопанный, монстр идет по лучшему городу земли на свиданье с юностью своей. Несжатое поколение 90-х резко сокращается числом. Студент в его отсутствие опять садится за учебники полевой хирургии.

Специализацию продюсеров Анурова и Шарапова («Серебряные коньки», «Магомаев», «Духless», «Мертвое озеро») можно назвать окультуренной светской хроникой (что мы и сделали применительно к фильму сестер Михалковых «Номинация»), а можно - дикими волшебными сказками из жизни обеспеченных сограждан. Профиль, как все понимают, востребованный даже в не самые бедные времена. От фильма к фильму оттачивается и свой продюсерский почерк: проходная обыденность гламурных персон и убойное бесовское обаяние отрицаловки (в «Серебряных коньках» за последнюю линию отвечал Юра Борисов, в «Здравствуйте» - Мерзликин и вечный мафиозный босс Алексей Серебряков). Стажер-прозектор, чинящий Терминатора, видимо, сочтен достаточно инфернальной персоной, так что у вполне «ералашного» Власенко тоже есть роль и даже ангельского вида партнерша (Татьяна Струженкова). Фразу «Не убивайте, мне только алкоголь продавать начали» на всякий случай запомнят многие.

Притом что продюсерский штаб насчитывает аж восемь голов, в поле режиссер и автор сценария Чичканов делал кино в полном одиночестве, что нынче нечасто встретишь. Только этим да еще заброской удочек на второй сезон можно объяснить незакольцованность половины хвостов (так и не открытая кондитерская, так и не убитый главшпан, так и не появившаяся в кадре дочка-хулиганка, несостоявшееся знакомство с идущим по следу чудо-ментом и смерть только одного из нанятых киллеров-близнецов). На выходе, видимо, еще десяток серий, хотя у более опытных продюсеров все же принято сразу ставить все точки над Ё.

Впрочем, образ вечного бандоса с художественной штопкой по телу настолько хорош, назначение на эту роль неубиваемого ни в «Бумере», ни в «Обратном отсчете» Мерзликина столь уместно, а взаимопритяжение поколений 90-х и 10-х до такой степени естественно, что мелкими техническими огрехами можно и пренебречь. Если только авторы пообещают, что в следующем сезоне гадский папа, не дававший будущему бандиту сладкого и тем приохотивший его к кондитерскому бизнесу, все-таки появится и признает отцовскую неправоту.

Ружья, Егор, должны стрелять не только в прямом, но и в переносном смысле.

С прямым-то у вас как раз все в порядке.

Постановка боев в квартире, морге, полиции и на блатхате заставит вспомнить еще одного призрака 90-х - Люка Бессона в его наилучшей и давно иссякшей творческой форме.

«И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

2022 г.

Реж. Егор Чичканов. Онлайн-кинотеатр IVI.