Как советская разведка одной из сильнейших мировых спецслужб? Её выковал 30-летний стажер

Павла Фитина сыграл актер Сергей Марин. Фото: кадр из фильма

К 1938 году в изнуренном репрессиями СССР стало совсем плохо с внешней разведкой. Было решено срочно провести набор среди гражданского населения, по-быстрому обучить и восстановить разведслужбу. Так 30-летний редактор издательства «Сельхозгиз» Павел Фитин оказался в секретной Школе особого назначения и начал свою стремительную карьеру на поприще защиты интересов страны.

Сергей Марин в роли Павла Фитина. Фото: Первый канал

Обычно, когда снимают сериал исторического характера, его создатели не устают повторять, что это художественное произведение, правдивое лишь по сути, но не по конкретному содержанию. В случае же с сериалом «Начальник разведки» все наоборот: подчеркивается, что это не просто исторический, а биографический сериал. Павел Фитин (его сыграл Сергей Марин) реально существовал: всего за год он проделал путь от стажера до главы 5-го отдела ГУГБ НКВД, а весной 1939-го был назначен на пост руководителя внешней разведки.

Павел Фитин. Фото: wikimedia.org

Фитин оказался превосходным организатором, готовым идти на риск, с развитой интуицией и лидерскими качествами. Ему помогал редакторский опыт: рапорты Фитина отличались структурированностью и ясностью мысли. За короткое время он создал мощную разведывательную службу с резидентурами по всему миру, что на пороге Второй мировой и тем более во время нее было важно как никогда. Он был одним из первых, кто назвал Сталину дату нападения Германии на СССР. Удивительная биография разведчика, преобразованная в сериал, стала захватывающим шпионским детективом.

«Я читал о Фитине все, что только можно было прочитать, - рассказывает актер Сергей Марин. - Встречался с бывшими и действующими разведчиками, и меня поразили их отзывы о нем. Идеи и новшества Фитина - это аналитика (работа с документами и их систематизация) и резидентуры практически по всему миру. Он славен огромным вкладом и в атомное дело. Погрузившись в роль, я просто не мог поверить, что такие люди-глыбы бывают».

Также в сериале снимались Игорь Петренко, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Егор Бероев, Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Николай Иванов и многие другие.

Действие происходит в СССР, в Германии, Великобритании, США, Китае. Съемочную группу постоянно консультировали профессиональные разведчики.

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