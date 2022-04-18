От бананов до кофе: Что будет с иностранными продуктами в наших магазинах и какие товары исчезнут с прилавков

Заграница нас накормит? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помните, несколько лет назад было модно возмущаться: почему это отечественная морковка стоит дороже заокеанских бананов? Подразумевая при этом, что цена морковки должна снизиться. Вселенная же истолковала это желание по-своему. Бананы действительно стали в России стоить дороже морковки, но по другой причине: морковь за последнее время подорожала рублей на 10 - 20, а бананы - аж на 60.

- Справедливость восстановлена! Поскольку мы не в состоянии сделать морковку с капустой дешевле, то теперь бананы стали дороже, - заявил на днях председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Бананы везут не из ближних краев. Ведущие логистические компании не хотят работать с Россией. Закрывают европейские порты для наших судов. Затруднены расчеты с поставщиками. Все это дает свой вклад.

Шутки шутками, но ситуация с бананами все-таки настораживает. Хотя основные продукты у нас нынче отечественные, доля импортных на прилавках составляет в среднем около четверти. Конечно, импорт - это не обязательно то, без чего прожить нельзя. Многое закупается, так сказать, для ассортимента. Например, итальянские макароны в дополнение к отечественным. Кроме того, доля импорта в торговых сетях сильно различается в зависимости от региона (см. графику). Скажем, в Крыму таких продуктов почти нет - все российское. А в Смоленской области их больше 80%, что объясняется соседством Белоруссии, откуда этот «импорт» в основном и приезжает, потому что так дешевле и удобнее.

А много ли у нас реально заморской еды, с поставками которой в нынешних условиях могут возникнуть проблемы? И насколько она незаменима? Вместе с экспертами мы изучили данные торговой статистики.

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…

Это главная статья нашего продуктового импорта (см. «Только цифры»). Что объективно понятно. Те же бананы с ананасами в России не растут. А многие фрукты если и растут, то только на самом юге, для всей страны этого недостаточно.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Цитрусовые, бананы - на 100% ввозные, практически весь виноград тоже ввозной, - объясняет руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTеch Дарья Акимова. - Абрикосы - по большей части импорт, потому что для них очень критичны заморозки и свой урожай удается не всегда.

Одна из двух главных проблем, на которую с конца февраля жаловались поставщики всего иностранного, сейчас исчезла. Рубль почти вернулся к прежнему «доспецоперационному» курсу, и импортеры могут не переживать, что за время пути стоимость товара успеет весьма подрасти.

Зато вторая проблема, с доставкой, к середине весны только обострилась. Транспортные компании, которые перевозили морем грузы из Латинской Америки в Россию, стали отказываться это делать.

Эквадор был нашей главной «заокеанской плантацией». Теперь местные фермеры не могут отправить бананы в Россию и рискуют остаться без денег. Фото: MARCOS PIN/AFP/East News

В Эквадоре, который до сих пор был нашей главной «банановой плантацией», по этому поводу уже начались забастовки. Фермеры требуют от правительства выкупить бананы, которые были выращены специально для России и теперь рискуют остаться на родине. А иначе эквадорским аграриям грозят проблемы с кредиторами и распродажа имущества с молотка. У нас же торговые сети обтекаемо сообщают, что «работают над новыми схемами поставок». Их пока не раскрывают, но обещают, что бананы будут. По факту бананы в магазинах есть. Вот только за март, по данным Росстата, они подорожали на 31,5%.

Но отвлечемся от бананов. Если брать фрукты в целом, самый главный их поставщик к нам - Турция. Оттуда идет большая часть цитрусовых всех видов. С Турцией логистических проблем нет и пока не намечается - везти недалеко, участие компаний из недружественных стран не требуется.

...И НЕ ОЧЕНЬ

В число продуктов, которых, по данным таможенной статистики, мы закупаем за рубежом больше всего, входят... яблоки. Журналисты и блогеры уже устали зубоскалить по этому поводу. Но факт остается налицо: смотрим статистику продуктового импорта за январь-2022 (самая свежая, какая есть) - яблоки в топ-5. И доколе?

- Яблоневые сады у нас в большом количестве заложены, причем новые, современные, - объясняет директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Но нужно время, чтобы деревья начали плодоносить. Поэтому наши сады пока ждут своего часа, заметный результат будет в течение пяти лет. Но и с импортными яблоками сложностей быть не должно. В отличие от начала 2000-х, когда в основном шел завоз из Польши, сейчас мы их получаем из большого числа стран. Причем в основном тех, с которыми у нас особых проблем нет.

СОЯ

Как это ни удивительно, но соевые бобы в российских продовольственных закупках аж на почетном втором месте по объему после цитрусовых. А это почему?

- Сою мы выращиваем и сами - в Краснодарском и Приморского краях и в Амурской области. Но не в тех количествах, которые необходимы, - говорит Анатолий Тихонов. - Не ищите подвоха в таких больших закупках - соя в основном нужна на корм скоту. Это прекрасная белковая добавка, она хорошо влияет на надои. Но ее легко заменить кукурузой. Кукурузы для тех же целей нужно больше, зато она дешевле и ее полно своей.

РЫБА

Еще одна загадка российских экспортно-импортных операций. Главным зарубежным поставщиком рыбы в Россию (лососевые, а также 40 - 50% импортной селедки и скумбрии) в последние годы были Фарерские острова. И это сейчас привело к проблемам. Фареры (находятся между Шотландией и Исландией) принадлежат Дании, и местные компании в марте стали объявлять об ограничении поставок в Россию.

А загадка заключается в том, что рыба, в том числе всех тех видов, что мы покупаем на Фарерах, - один из главных российских экспортных товаров. И ее поставки за рубеж отнюдь не остановились.

- Ту рыбу, что ловят российские рыбаки, они в основном сразу же «с борта» и продают зарубежным закупщикам. Либо рыба продается с заходом в порт, но не наш, потому что опять же так выгоднее, - продолжает разъяснять премудрости внешней торговли Анатолий Тихонов. - В наших портах слишком много бюрократии, которая отпугивает рыболовов. Это давняя проблема, она на контроле у правительства, там пытаются что-то упростить, но пока российским рыболовам по-прежнему выгоднее «отоваривать» Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Ждем «белорусский лосось», но теперь в исполнении какой-то другой из соседних стран, поскольку поставки в Белоруссию из недружественных стран тоже остановлены.

МЯСО И МОЛОКО

В целом мы этими продуктами обеспечиваем себя сами. Но есть конкретные их виды, где доля импорта все же достаточно велика. Например, импортного сыра у нас на прилавках, по данным исследования FinExpertiza, 32,5% (если считать не в деньгах, а в весе), привозной говядины - 27,6%.

Испугались? Не бойтесь. Слово «импорт» тут очень условное, основная часть подобной продукции приезжает из Белоруссии и никуда с наших прилавков не денется.

Факт. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОВОЩИ

По данным Минсельхоза, Россия обеспечивает себя овощами на 87%. Но вот зимой и весной это не очень заметно. Пока, на взгляд обывателя, все хорошо только с отечественными огурцами - их, родных тепличных, действительно навалом, что сказывается на ценах. В то время как цены на капусту и лук бьют все новые рекорды, огурцы за март в среднем по России подешевели на 17%. Над остальным, как обещают сверху, «идет работа». В том числе и над созданием достаточного числа современных хранилищ, которые позволяли бы сберечь собранный отечественный урожай до следующего сезона.

Пока сезонные зимние поставки овощей к нам идут в основном из Египта (22%), Китая (15,8%), Турции (12,3%), Израиля (9,8%), Азербайджана (8,8%). Как утверждают в Минсельхозе, все перечисленные страны сейчас «стабильно поставляют продукцию».

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОФЕ И ЧАЙ

И то и другое у нас в основном привозное. Кофе в России не растет. Чай растет, но его мало.

Больше проблем сейчас именно с кофе. Буквально на днях о приостановке работы в России объявила итальянская компания Lavazza - «в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок своей продукции на рынок». Кроме самого бренда Lavazza, это кофе под маркой Carte Noire.

Ходовые массовые сорта растворимого кофе производятся в России из зеленого кофе, который привозят в основном из Бразилии. Тут примерно то же, что с бананами. Везти кофе к нам отказываются транспортные компании. Доставляются зерна также из Вьетнама. С ним проще - вариантов доставки больше, в том числе по железной дороге.

Торговые сети утверждают, что запасов кофе месяца на два хватит, а за это время ситуация как-нибудь разрулится. Кофе, увы, за прошлый год из-за неурожая в Бразилии и все тех же транспортных проблем (но по вине коронавируса) уже подорожал процентов на 30%. Поэтому спрос на него у нас снизился.

С чаем проще, поскольку поставщиков больше и привезти его проще. В частности, любители китайского чая могут не переживать - его поставки благополучно продолжаются. Но вот всякая экзотика вроде ройбуша и каркаде с прилавков может на время пропасть.