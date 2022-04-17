Дерзкое декольте 68-летней Успенской и похудевшая на 10 кило Слава: Звезды на премии «Шансон года 2022»

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В минувшие выходные в Москве прошла премия «Шансон года 2022». Звезды собрались в Кремлевском дворце на грандиозный концерт, ведущими которого стали Ксения Стриж, Александр Маршал и Аглая Шиловская. На сцену вышли Стас Михайлов, Николай Басков, Ярослав Сумишевский, Денис Майданов, Виктор Рыбин, Сосо Павлиашвили, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов и многие другие исполнители.

Премию посвятили памяти Анатолия Днепрова, который в этом году отметил бы 75-летие. Популярный исполнитель городских романсов ушел из жизни 14 лет назад, в мае 2008 года. Его самый известный хит «Радовать» в этот вечер исполнил Сосо Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава получила премию «Шансон года» за свою песню «Голодная любовь». Накануне концерта в Кремлевском дворце артистка рассказала журналистам, что ей удалось похудеть на целых десять килограммов. Исполнительница сбрасывала вес на диете своей коллеги Валерии. Слава готовилась к съёмкам в новом клипе и полностью изменила свой рацион, чтобы добиться фигуры мечты. По её словам, она целую неделю ела брокколи, огурцы и куриную грудку без соли. Правда, завершив съемки, Слава вновь вернулась к привычному ритму питания.

- Диету надо соблюдать долго, чтобы похудеть. Я так не могу. Я зависима от колбасы докторской, от майонеза. От, господи, шпрот, селедки, - рассказывала 42-летняя певица. - Могу терпеть весь день, ничего не есть. Но я приду домой, обязательно себе нажарю жареную картошку с яйцом, в желтке, и все это смешаю.

Слава недавно похудела на 10 кило. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судя по всему, жареная картошка и докторская колбаса пока не слишком сказались на фигуре певицы. На премию «Шансон года» Слава пришла в блестящем наряде, подчеркнувшем ее тонкую талию. Образ дополнили широкополая шляпа и эффектное колье.

Любовь Успенская стала главной модницей вечера. Любовь Залмановне исполнилось 68 лет, что совершенно не мешает ей появляться на публике в очень открытых нарядах. Вот и в этот раз Успенская вышла на сцену в платье с экстремальным декольте, обнажившим ее сочную грудь, и разрезом на юбке от бедра.

68-летняя Любовь Успенская похвасталась экстремальным декольте. Оно покорило даже Николая Баскова. Фото: соцсети.

Певица пришла на премию вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Долгое время Успенская и ее наследница не ладили. Исполнительница не скрывает, что в прошлом у ее дочки были проблемы с наркотиками. 32-летняя Татьяна несколько раз лечилась от зависимости в реабилитационных клиниках. Плаксина уверяет, что ее специально подсадили на запрещенные вещества, чтобы тянуть деньги из ее звездной семьи. Но теперь все проблемы в прошлом: на премии «Шансон года» мама и дочка продемонстрировали полную идиллию. Татьяна окончательно вылечилась и теперь благодарит мать за то, что та помогла ей завязать с наркотиками. Плаксина тоже решила стать певицей и уже дала несколько концертов.

Успенская пришла на премию вместе с дочкой Татьяной Плаксиной. Фото: соцсети.

- Тане неинтересно петь модные хиты, которые понравятся всем. Пока она ищет себя, и главное, что ей это нравится, да и ее мама наконец-то счастлива, - рассказывал недавно в разговоре с «КП» концертный директор Успенской.

Александр Маршал. Фото: Борис КУДРЯВОВ