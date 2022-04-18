Герои Донбасса: Сержант Михайлов ударил из гаубицы прямой наводкой по диверсантам

Кадр из видео Минобороны РФ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «КП» наградными листами на отважных военнослужащих, которые показали свое ратное мастерство в ходе спецоперации на Донбассе. И таких наградных листов будет с каждым днем больше. Именно сейчас на Украине разворачиваются полномасштабные боевые действия, которых российская армия пыталась до сих пор избежать. Но переговоры националисты в Киеве посчитали признаком слабости. Согласно известному выражению, «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки".

«Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать - бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», - ознаменовал в Telegram-канале переход к новой тактике на Украине глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Остальных, кто не сложит оружие демилитаризовать будет высокоточным оружием уже стратегическая авиация. О том, как это происходило в Сирии можно полюбоваться в сети.

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ НЕСМОТРЯ НА РАНЕНИЯ

Сержант Евгений Комаров.

«Старший водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов. Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника. Несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда, Евгений под плотным огнем неонацистов, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

Сержант Евгений Комаров Фото: Минобороны РФ

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта Евгения Комарова общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований».

ПОДАВИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ РОТЫ РАДИКАЛОВ

Старший лейтенант Вадим Гавриков.

«Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в составе батальонно-тактической группы танкового полка выполняла боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистических формирований. Вверенным подразделением старший лейтенант Гавриков вел наступление с южных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом 4 танка противника и до 20 украинских боевиков.

Старший лейтенант Вадим Гавриков Фото: Минобороны РФ

Продвигаясь далее вглубь обороны радикалов ротой под командованием Вадима Гаврикова было уничтожено 2 долговременные огневые точки противника, а также несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Окруженные российским военнослужащими украинские националисты, не желая сдаваться в плен, предприняли отчаянную попытку выйти из окружения. При попытке выхода противника из окружения старший лейтенант Вадим Гавриков, умело управляя действиями подчиненных, сломил натиск противника, уничтожив при этом 3 боевые машины пехоты и до 20 националистов. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов».

ИЗ ГАУБИЦЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ДИВЕРСАНТАМ

Сержант Николай Михайлов.

«Ночью сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта Николая Михайлова в ходе передвижения при смене позиций обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию националистов, вооруженных ПТУР, гранатометами и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, Николай принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой. Внезапно открытый огонь по боевикам спровоцировал возгорание, которое привело к подрыву находящегося на огневой позиции боекомплекта. В результате взрыва было уничтожено 2 огневые точки ПТУР и более 20 националистов. Благодаря смелым и отважным действиям сержанта Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон».

Сержант Николай Михайлов Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России заявил, что будет активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине в работе которого принимают участие общественники из более чем 20 стран. Целью его создания стал сбор информации о преступлениях киевского режима, в том числе свидетельств очевидцев.

В соответствии с поручением Председателя СК России все материалы, собранные участниками Международного общественного трибунала, будут тщательно изучаться и оцениваться следствием наряду с уже имеющимися доказательствами.

Напомним, СК России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих.

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