Ольга Кормухина пригласила российских военнослужащих на свой большой концерт

Ольга Кормухина на концерте для российских военнослужащих Фото: кадр из видео

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер "Парка Горького" Алексей Белов присоединившись к акции "Лучшим воинам мира" Минобороны России и посетили в госпитале участников спецоперации на Украине. Творческая встреча супружеской пары с защитниками Донецкой и Луганской народных республик прошла в актовом зале Военно-клинического госпиталя в Наро-Фоминске.

- Все мои подписчики, все мои друзья, передают вам огромный привет, низкий поклон и великую нашу благодарность! У нас полно друзей за рубежом и они тоже желают вам победы и благодарят за то, что вы противостоите всемирному злу! И мы победим обязательно!, - заявила певица, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

Алексей Белов выступил перед бойцами со словами благодарности, а потом спел известную всем любителями рока композицию "Moscow Calling" (Москва вызывает) на английском языке.

Во время общего концерта Алексей Белов аккомпанировал Ольге Кормухиной на соло-гитаре.

После выступления, Ольга Кормухина пригласила всех российских военнослужащих на свой большой концерт, который пройдет в честь Победы на Украине над украинскими националистами.

Она даже сообщила военнослужащим секретный пароль, который пригодится им на входе концертный зал.

СПРАВКА "КП"

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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