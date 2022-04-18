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Политика18 апреля 2022 2:00

Ольга Кормухина пригласила российских военнослужащих на свой большой концерт

Она сообщила им секретный пароль, который пригодится на входе концертный зал после общей Победы над украинскими националистами
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Ольга Кормухина на концерте для российских военнослужащих Фото: кадр из видео

Ольга Кормухина на концерте для российских военнослужащих Фото: кадр из видео

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер "Парка Горького" Алексей Белов присоединившись к акции "Лучшим воинам мира" Минобороны России и посетили в госпитале участников спецоперации на Украине. Творческая встреча супружеской пары с защитниками Донецкой и Луганской народных республик прошла в актовом зале Военно-клинического госпиталя в Наро-Фоминске.

- Все мои подписчики, все мои друзья, передают вам огромный привет, низкий поклон и великую нашу благодарность! У нас полно друзей за рубежом и они тоже желают вам победы и благодарят за то, что вы противостоите всемирному злу! И мы победим обязательно!, - заявила певица, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

Алексей Белов выступил перед бойцами со словами благодарности, а потом спел известную всем любителями рока композицию "Moscow Calling" (Москва вызывает) на английском языке.

Во время общего концерта Алексей Белов аккомпанировал Ольге Кормухиной на соло-гитаре.

После выступления, Ольга Кормухина пригласила всех российских военнослужащих на свой большой концерт, который пройдет в честь Победы на Украине над украинскими националистами.

Она даже сообщила военнослужащим секретный пароль, который пригодится им на входе концертный зал.

СПРАВКА "КП"

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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