Похорошела и помолодела: Алла Пугачева из Израиля поздравила россиян с Вербным воскресеньем

Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле. Фото: соцсети.

Накануне в Сети появилась тревожная новость: якобы Алла Пугачева находится в предынфарктном состоянии. СМИ сообщили, что 73-летняя звезда была госпитализирована в одну из израильских больниц. К счастью, это оказалось неправдой. Минувшим днем Алла Борисовна вышла на связь с поклонниками и доказала, что она жива и здорова.

Артистка опубликовала в соцсетях видеоролик, снятый в израильском ресторане. В видео певица сидит за большим столом в компании детей, мужа и гостей. Подняв бокал с красным вином, Пугачева поздравила поклонников: «С Вербным воскресеньем!». Ролик снял супруг примадонны Максим Галкин, который тоже появился в кадре.

Подняв бокал с красным вином, Пугачева поздравила поклонников: «С Вербным воскресеньем!». Фото: кадр видео.

Подписчики отметили, что отпуск пошел певице на пользу: Пугачева выглядит посвежевшей и помолодевшей. Артистка отправилась в ресторан в воздушной белой блузке, уложив волосы легкими волнами.

Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля покинули Россию и уехали в Израиль. Судя по всему, возвращаться на родину в ближайшее время звездное семейство не намерено. Супруги поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. В этом же поселке на берегу Средиземного моря живет брат Максима. По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют. Говорят, Галкин и Пугачева уже подыскивают двойняшкам Гарри и Лизе школу в Израиле. А Алла Борисовна якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.

Ролик снял супруг примадонны Максим Галкин, который тоже появился в кадре. Фото: кадр видео.

Главным кормильцем семьи станет Максим: он уже объявил, что собирается дать в Израиле несколько концертов. Выступления юмориста запланированы в июне в разных городах страны. В своем Telegram-канале Максим опубликовал новый видеоролик, в котором пригласил израильских поклонников на свои концерты.

После отъезда певицы и юмориста принадлежащий Галкину замок в подмосковной деревне Грязь некоторое время пустовал. Просторное жилище примадонны и ее мужа выглядело заброшенным. Но с недавних пор все изменилось: в замке появились новые жильцы. Особняк Максима Галкина занял внук Пугачевой Никита Пресняков с молодой женой Аленой.