Отцом ребенка Натальи Фриске оказался парикмахер

Наталья Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В семье покойной певицы Жанны Фриске недавно случилось радостное событие: сестра артистки Наталья родила дочку. Малышку назвали необычным именем - Луна. С отцом своего ребенка молодая мама рассталась еще в начале беременности. Сестра певицы заявила, что будет воспитывать первенца в одиночку. Фриске скрывала, кто отец Луны и не называла имени мужчины. Все раскрылось, когда она выписывалась из роддома.

На выписке присутствовали близкие родственники Натальи. Счастливая бабушка Ольга Владимировна бережно несла внучку на руках, а дедушка Владимир Борисович расплакался от радости. Встречать Наталью из роддома пришел и отец ее ребенка Александр Титов. Избранник Натальи работает мужским парикмахером в одном из московских салонов красоты. С Фриске он начал встречаться в начале 2021 года.

Встречать Наталью из роддома пришел и отец ее ребенка Александр Титов. Фото: кадр видео.

- Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни, - рассказывала Фриске.

Титов жил в доме звездного семейства и, по отзывам Владимира Фриске, был образцовым будущим отцом. Во всяком случае, о несостоявшемся зяте Владимир Борисович отзывается только с положительной стороны.

- У нас постоянно жили они, я не знаю какие там проблемы. Он мне каждый день звонит. Очень хотел этого ребенка. Мы с ним разговаривали днями и ночами, - сообщил отец Фриске.

Если раньше Наталья твердо решила стать матерью-одиночкой, то теперь, похоже, все изменилось. На выписке она обменялась с бывшим возлюбленным нежным поцелуем. Пока что молодые родители не знают, сойдутся ли они снова. Но от забот о дочери Титов не отказывается.

- Я не могу передать ощущения, это великолепно!, - поделился Александр своими впечатлениями от отцовства в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

На выписке Наталья обменялась с бывшим возлюбленным нежным поцелуем. Фото: кадр видео.

Путь Натальи Фриске к материнству был долгим. Она пыталась забеременеть много раз. С 2013 по 2019 годы сестра певицы была замужем за Сергеем Вшивковым. Супруги безрезультатно пытались зачать наследника. Но оказалось, что у них генетическая несовместимость.

- Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски, - рассказывала Наталья в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.