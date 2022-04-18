В Париже сгорела православная церковь. Не исключен поджог

Парижская Церковь св. Серафима Саровского была построена из дерева в 1930-х годах. Фото: ru.wikipedia.org

Вчера полностью сгорела небольшая православная церковь, расположенная в 15-м округе французской столицы, на улице Лекубр.

Священник и два прихожанина были эвакуированы. По сообщениям парижских медиков и спасателей, они не пострадала, но находятся в состоянии шока.

В огне целиком погибла уникальная коллекция икон и картин.

Парижская лаборатория судебной экспертизы начала расследование, эксперты не исключают, что причиной пожара стал поджог. В пользу этой версии говорит тот факт, что после начала спецоперации российских войск в Украине несколько парижских объектов, имеющих отношение к российскому государству и русской культуре, подверглись актам вандализма.

Церковь св. Серафима Саровского была построена из дерева в 1930-х годах. Одно из главных святынь православного храма являлась икона преподобного Серафима с частицей его мощей. Также в храме хранилась часть камня, на котором святой совершал свой молитвенный подвиг.