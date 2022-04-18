Иерусалим охватили самые значительные за последние 30 лет беспорядки

Столкновения между арабами и израильскими силами безопасности являются самыми значительными за последние 30 лет. Фото: REUTERS

На протяжении выходных в Иерусалиме, а также других городах и селах Израиля, продолжались массовые беспорядки.

Полицейские сообщают, что силами правопорядка задержано 470 арабов, включая 65 несовершеннолетних. Большую часть задержанных отпустили под подписку не приближаться к Храмовой горе на протяжении ближайших нескольких дней.

Фото: REUTERS

Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман заявил, что столкновения между арабами и силами безопасности являются самыми значительными за последние 30 лет.

Кроме Иерусалима арабы проводили массовые шествия и демонстрации в Хайфе, Назарете, Умм эль-Фахме.

Фото: REUTERS

Причиной беспорядков стало появление на Храмовой горе евреев.

Храмовая гора – площадь, находящаяся в восточной части Старого города Иерусалима. Она является наиболее священным местом для иудеев и третьим по святости для мусульман. На территории Храмовой горды находились Первый и Второй Иерусалимский храмы. Здесь же, согласно иудейским верованиям, будем стоять Третий храм.

Мусульмане считают Храмовую гору одним из самых ранних и примечательных мест поклонения Богу.

Сейчас на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.