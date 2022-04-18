В Бельгии человеку без документов не отдают выигрыш в лотерею

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В Бельгии выходец из Алжира выиграл четверть миллиона евро. Билет мгновенной лотереи он приобрел за 5 евро. Но не может получить свой выигрыш, так как у 28-летнего мужчины нет никаких документов, удостоверяющих его личность.

Он – нелегальный иммигрант, оказавшийся в Европе менее полугода назад, приплыв на лодке из Алжира в Испанию, а затем пешком дойдя до Бельгии.

Приятель алжирца, у которого есть вид на жительство в ЕС, попытался получить приз за него, но был задержан полицией, так как в киоске посчитали, что лотерейный билет украден.

Сам счастливчик заявляет, что намерен купить на выигранные деньги жилье, но пока так и непонятно, как он получит солидную сумму, так как бельгийские законы предусматривают выдачу крупных выигрышей путем их перевода на банковский счет.

Но мужчина не может открыть счет в банке, так как для этого требуются не только документы, удостоверяющие личность, но и наличие постоянного места жительства в ЕС. Ни того, и другого у обладателя выигрышного билета нет.

Пока лишь иммиграционные власти пообещали не депортировать нелегала до тех пор, пока ему не выплатят причитающуюся сумму.