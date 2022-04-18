Звезда «Зачарованных» будет баллотироваться в Конгресс США

Актриса Алисса Милано. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1998 году подростки сходили с ума от героинь сериала «Зачарованные». Эпопея про трех могущественных ведьм растянулась на долгих 8 сезонов.

Любимой героиней многих стала младшая из ведьмочек - Фиби. Ее сыграла актриса Алисса Милано.

К моменту выхода «Зачарованных» Алисса уже была хорошо известна зрителям, поскольку с успехом снялась в сериалах «Спин Сити» и «Мелроуз-Плейс».

На съемочной площадке она впервые оказалась, когда ей едва исполнилось 8 лет. Когда девушке стукнуло 17, она всерьез увлекалась музыкой и создала свою группу, несколько песен стали хитами.

Алисса Милано в образе Фиби, сериал "Зачарованные". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но по-настоящему большие роли Алисса получила после своего появления в «Зачарованных». После них Милано стала любимицей режиссеров и сыграла в сериалах «Анатомия страсти», «Касл», а в лентах «Парень моей девушки» и «Романтика под вопросом» и вовсе получила главные роли.

Но несмотря на то, что с карьерой у голливудской звезды все было хорошо, в личной жизни она терпела неудачу за неудачей: отношения с противоположным полом не клеились. С актером Скоттом Вульфом Алисса рассталась после того, как дважды прерывала беременность. Об этом она сама рассказала недавно, когда активно начала выступать против закона об отмене абортов.

Ей приписывали множество романов, но настоящее счастье Алисса нашла, познакомившись со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Это случилось сразу после съемок «Зачарованных».

После трех лет встреч и ухаживаний пара поженилась, а вскоре у них родился первенец – сын Майло. В 2014 году Алисса Милано родила ему сестренку.

После беременностей и родов внешность актрисы сильно изменилась - она поправилась. Но это не смутило ее, она счастлива, о чем часто говорит с интервью.

Но все же в 2017 году, когда Алисса вышла из второго декретного отпуска, она быстро вернулась в форму: похудела и занялась работой - снялась в фильме «Жаркое американское лето: 10 лет спустя», участвовала в проекте «Ненасытная».

Сейчас главным делом ее жизни является вовсе не кинокарьера: Алисса Милано борется за права женщин, занимается благотворительностью, помогает африканским детям и собирается строить политическую карьеру. Она уже изъявила свое желание выставить в этом году свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату Конгресса США.