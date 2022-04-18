Вербное воскресенье в Мариуполе: тосты под грохот канонады

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё несколько сот метров и дорога приведёт к заводу "Азовсталь". Сейчас там идут упорные бои. Каждую минуту слышны мощные разрывы снарядов крупнокалиберных орудий. Большинство домов микрорайона, примыкающего к заводу разрушены. И вот среди этого грохота слышны тосты "За победу!".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из дворов возле несильно пострадавшего дома видна непривычная картина этих дней. Во дворе открытый стол, за которым более десятка человек произносят тосты. Свадьба? Да нет же! Вербное воскресенье!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жильцы дома собрали небогатый по нашим меркам, но роскошный по мариупольским стол из каши и солений. Достали последние запасы праздничных напитков. За месяц тяжёлых испытаний решили отпраздновать и снять напряжение последних недель. В пяти метрах от стола, из асфальта торчит оперение не разорвавшейся миномётные мины. Таких "подарков" великое множество в этом районе. В мариупольском Соборе Архистратига Божия Михаила уже как несколько недель не проходят службы. Взрывом снесло главный купол, но каким-то чудом крест остался на месте и не пострадал. Стоит ровно на металлических опорах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно же, мариупольцам не до праздника. Они выживают в подвалах без воды и тепла. Засыпают под грохот орудий. На клумбах и грядках хоронят своих соседей. Они проклинают тот ужас, в котором сейчас живут. Но люди верят в светлое будущее, которое все же придёт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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