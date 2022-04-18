Херсонцы боялись, что их увезут в Сибирь, как гласили фейки

Люди и братья меньшие собираются в ожидании гуманитарки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Здравствуйте. Меня зовут Халиде Камилова, я крымская татарка, - подошла ко мне женщина у мечети в поселке Новоалексеевка Херсонской области. - Четыре года назад здесь бандиты убили моего сына. Расчленили и сожгли. Все четверо убийц давно известны, но все они на свободе. На Украине закон работает только на тех, у кого есть деньги. А у меня нет денег. Мне так и сказали, чтобы довести дело до суда, надо заплатить адвокатам. Может быть, как-то вы поможете добиться справедливости?

ХЕРСОНЦЫ ВСЕ БОЛЕЕ РОССИЯНАМ ВЕРЯТ

В поселке Новоалексеевка на Херсонщине, как я уже рассказывал, живут почти 5 тысяч крымских татар.

Власти Крыма и духовенство уже с большинством из них наладили теплые отношения. И местные, не только татары, все более доверяют россиянам. Надеются, что новая российская власть будет более справедливой и человечной.

Далее Халиде рассказала подробности той трагедии. Ее единственный 42-летний сын попал в нетрезвую компанию. Случился скандал, его убили, сожгли на автомобильных скатах, останки хотели вывезти на залив и утопить. Но не успели. Убийц поймали. Суд назначили почему-то в другом районе - в Новой Каховке за 130 км от Новоалексеевки. Но когда Халиде с мужем на суд приехали, оказалось, что у судьи заболел ребенок. Заседание отменили. На этом все и закончилось. Скоро дело переписали. По новой версии - со слов Халиде - вышло, что ее сын сам себя убил и сжег. Подозреваемых отпустили. Адвокаты сказали матери: если хотите добиться справедливого суда и наказания, надобно кое-кому заплатить. Но Халиде с мужем даже не стали спрашивать, кому и сколько платить, так как пенсии у обоих по 2 100 гривен (около 5 700 рублей). Много писали в Киев во все инстанции, но никаких ответов не получили. Известно стало, что у одного из преступников тетка богатая и влиятельная. Когда до суда дошло, тетка та и приехала. После чего дело переиначили в пользу убийц. Халиде надеется, что новая власть российская поможет добиться правды.

Наши "крокодилы" над Херсонщиной летают низенько-низенько... Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ВЕЖЛИВЫЕ ВОЕННЫЕ

Пока в Новоалексеевке, как и во всей округе, власти определенной нет. Украинская ушла, российская себя еще не объявила. Поселок сначала заняли донецкие ополченцы. Дончане, истерзанные продолжающимся более восьми лет вооруженным конфликтом не задавали пример галантности. Могли обыскать дотошно любую подозрительную машину и нахамить водителю.

Затем в поселке побывали вежливые российские военные. Сказали, что грубость всякую будут искоренять. Теперь донецкие ополченцы, которые стерегут дороги на блокпостах, эталон культуры: «Здравствуйте. Разрешите, ваш паспорт. Откройте, пожалуйста, ваш багажник. Спасибо. Счастливого вам пути».

Потому и у местных доверия к нам все больше. В то же время в Новоалексеевке на многих электрических столбах висят украинские флаги. Здешние пророссийские активисты объясняют мне: чтобы те флаги снять, надо заказать машину с подъемником. А где ее взять? К тому же с бензином туго. Горючее на учете чуть ли не до капли. В первую очередь бензин, солярка нужны на посевную. Иные фермеры не могут выйти в поле, нет совсем горючки. Но очень надеются на российские бензовозы. Если Россия поможет, то Херсонщина отплатит обильными урожаями, учитывая, что Крымский канал открылся. И засуха уже не грозит. К тому же и трудовой народ вернулся, который бежал тогда в феврале.

На столбах украинские флаги: чтобы их снять - нет бензина. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЛОЖЬ УКРАИНСКАЯ ДО СИБИРИ ДОВЕДЕТ

С началом спецоперации разразились слухи, что россияне будут здесь всех карать, кто с украинскими фамилиями. Отправлять в Сибирь или даже вешать. Иные поверили и сбежали, включая фермеров. Но скоро выяснилось, что никого не бьют, не депортируют. Практически все вернулись. Но есть тревога по поводу новой жизни. В последние времена на украинских телеканалах постоянно показывали: насколько бедно и тяжело люди живут в России в отличие от процветающей Украины. То были съемки с окраин неких дальних поселков, а героями репортажей выступали местные спившиеся личности. Покосившиеся постройки, сортир на улице. Несвязная речь замученных алкоголем и страшным российским бытом граждан. Идея ясная - вот что ждет приверженцев Русского мира, если те попадут в Россию. Простой украинский обыватель в это охотно верит, как в свое время советские люди верили, что жизнь на Западе есть только кромешный ад. Посему в беседах с новоалексеевцами мне, как тому сельскому агитатору, пришлось убеждать последних, что работящие, малопьющие в России живут далеко не бедно. Чаще куда богаче, чем работящие украинцы.

На Херсонщине туго с дровами. Люди подбирают, что найдут. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Люди не знают кому и верить: зомбоящику или мне? Украинские ТВ-каналы на Херсонщине отключили, но народ по привычке смотрит их через спутниковые тарелки.

- Сходу людей не переубедишь, - рассуждает один из активистов. - Они еще долго будут прятать под половицами и украинский, и российский флаги, выжидая, чья власть возьмет. Но сила, как говорится, в правде. А правда за Русским миром.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 апреля 2022 года (подробности)

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