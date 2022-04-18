Российские военнослужащие открыли пекарню в Харьковской области

Фото: Министерство обороны РФ

Жители освобожденного села Харьковской области рассказали, что когда украинские националисты отходили, то забрали муку, а пекарню разбили артиллерийским ударом. Мирные граждане обратились за помощью к военнослужащим Вооруженных Сил России и попросили их открыть новую пекарню.

Российские военнослужащие мгновенно организовали выпечку и раздачу хлеба для мирного населения.

- Военнослужащие Западного военного округа доставили и подключили дизель-генератор, организовали подвоз воды, муки, дрожжей для приготовления хлеба и создали запасы ингредиентов на несколько недель вперед, - рассказали в Минобороны России.

Рецепт хлеба все тот же - армейский: белый, высший сорт.

- Хлебопекарня сейчас единственное, работающее производство на весь поселок. И этот шаг к возобновлению мирной жизни здесь помогли сделать российские военные, - подчеркнули в Минобороны.

Хлеб, как символ мирной жизни, конечно очень важен для простых мирных жителей.

- Сейчас хлеб печется практически круглые сутки. Потребность в нем очень большая, - сказал военнослужащий Вооруженных сил России Ярослав.

Пока же за одну смену хлебопекарня выпекает 350 буханок хлеба, в каждый дом по одной. В последующем планируют увеличить производство, исходя из потребности населения. Российским военным в работе помогают волонтеры. Они взяли на себя всю логистику и работу с населением.

Помимо обеспечения свежим хлебом местных жителей российские военнослужащие налаживают регулярные поставки его и в некоторые лечебные учреждения.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нас расстреляют, если русские войска уйдут!". Люди на освобожденных украинских территориях боятся мести нацбатов

Российские военные задержали подростка, работавшего на украинские спецслужбы на освобожденных территориях (подробности)

Вербное воскресенье в Мариуполе: тосты под грохот канонады

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин стал свидетелем праздника в городе, в котором все ещё продолжаются бои (подробности)