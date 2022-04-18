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Звезды18 апреля 2022 8:36

Программу Елены Малышевой опять «закрыли навсегда»

Первый канал вновь опроверг закрытие программы Елены Малышевой "Жить здорово!"
Антонина ВЕТКИНА
Первый канал вновь опроверг закрытие программы Елены Малышевой "Жить здорово!"

Первый канал вновь опроверг закрытие программы Елены Малышевой "Жить здорово!"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вокруг программы Елены Малышевой «Жить здорово!» опять переполох. Популярные информационные телеграм-каналы сообщили, что, мол, хоть программа и вернулась после перерыва в сетку вещания Первого канала с 18 апреля, в эфир идут старые, заранее снятые выпуски в повторах — так называемые «консервы», а передача все-таки закрыта минимум до сентября, а то и навсегда, коллектив распущен.

Новость подхватили и традиционные СМИ. Волна таких сообщений вызвала у поклонников «Жить здорово!», что называется, легкую оторопь. Вообще-то передача вернулась в эфир не 18 апреля, а 11-го. И выходила всю прошлую неделю. Неужели и впрямь «консервы»? Елена Васильевна, на кого ж вы нас покинули… Опять.

Пришлось пресс-службе Первого канала в который раз развенчивать слухи:

«Программа «Жить здорово!» вернулась в эфир еще неделю назад (о чем рассказывала «КП») и выходит с премьерными выпусками. Часть снималась в феврале, часть в апреле. Повторных выпусков в эфире нет».

О том, что программа не закрыта, писала в своих соцсетях и сама Елена Малышева, сетовавшая, что ложь тиражируют все, а правда никому неинтересна. Она же публиковала на днях видео, как в компании соведущих — педиатра Андрея Продеуса и кардиолога Германа Гандельмана посетила в Москве выставку кукол. Герман Гандельман — чрезвычайно занятой специалист в Израиле, где он живет и практикует, а в Москву приезжает время от времени - специально на запись «Жить здорово!». Эта программа, как, впрочем, и большинство телешоу, записывается съемочными пулами — когда на протяжении недели снимают по несколько программ за день. Затем следует перерыв в съемках — за это время редакторы готовят следующие выпуски.

При желании отснятые программы, конечно, можно назвать «консервами», но это не значит, что шоу закрыто. Шоу продолжается.

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