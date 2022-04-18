Программу Елены Малышевой опять «закрыли навсегда»

Первый канал вновь опроверг закрытие программы Елены Малышевой "Жить здорово!" Фото: Олег ЗОЛОТО

Вокруг программы Елены Малышевой «Жить здорово!» опять переполох. Популярные информационные телеграм-каналы сообщили, что, мол, хоть программа и вернулась после перерыва в сетку вещания Первого канала с 18 апреля, в эфир идут старые, заранее снятые выпуски в повторах — так называемые «консервы», а передача все-таки закрыта минимум до сентября, а то и навсегда, коллектив распущен.

Новость подхватили и традиционные СМИ. Волна таких сообщений вызвала у поклонников «Жить здорово!», что называется, легкую оторопь. Вообще-то передача вернулась в эфир не 18 апреля, а 11-го. И выходила всю прошлую неделю. Неужели и впрямь «консервы»? Елена Васильевна, на кого ж вы нас покинули… Опять.

Пришлось пресс-службе Первого канала в который раз развенчивать слухи:

«Программа «Жить здорово!» вернулась в эфир еще неделю назад (о чем рассказывала «КП») и выходит с премьерными выпусками. Часть снималась в феврале, часть в апреле. Повторных выпусков в эфире нет».

О том, что программа не закрыта, писала в своих соцсетях и сама Елена Малышева, сетовавшая, что ложь тиражируют все, а правда никому неинтересна. Она же публиковала на днях видео, как в компании соведущих — педиатра Андрея Продеуса и кардиолога Германа Гандельмана посетила в Москве выставку кукол. Герман Гандельман — чрезвычайно занятой специалист в Израиле, где он живет и практикует, а в Москву приезжает время от времени - специально на запись «Жить здорово!». Эта программа, как, впрочем, и большинство телешоу, записывается съемочными пулами — когда на протяжении недели снимают по несколько программ за день. Затем следует перерыв в съемках — за это время редакторы готовят следующие выпуски.

При желании отснятые программы, конечно, можно назвать «консервами», но это не значит, что шоу закрыто. Шоу продолжается.