Козерог Никита Пресняков назвал ошибку, из-за которой выбыл из шоу "Маска"

Никита Пресняков продержался 10 выпусков в шоу "Маска". Фото: пресс-служба НТВ.

Финал "Маски" все ближе - в самом засекреченном телепроекте на НТВ остались пять участников: Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Настоящая битва титанов! Накануне из шоу выбыл Козерог, запомнившийся зрителям своим экстремальным вокалом и находчивой фразой "Потеряно соединение с интернетом" (это беспроигрышный ответ на каверзные вопросы жюри). Оказалось, что в позолоченных латах, как и предполагали судьи, скрывается Никита Пресняков. Для поклонников проекта это выбывание стало полной неожиданностью...

- Никита, зрители пророчили вам если не победу, то точно место в финале…

- Да, я уже слился с Козерогом, уход стал неожиданностью для меня. Обидно, конечно. Но я счастлив, что удалось здесь исполнить реально крутой материал, я искренне кайфовал от каждой композиции. Жаль, что не удалось показать то, что я приготовил на полуфинал и финал. Никогда не думал, что скажу это, но за 10 программ было уже много экстрим-вокала в моем исполнении, поэтому я хотел вернуться к классическому звучанию Козерога и в следующей программе спеть «Жил-был я» Александра Градского. Я даже сейчас думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске спел эту песню, а не Bad Habbits, все бы было иначе. Однако важно соблюдать чередование песен на русском и иностранных языках, в этот раз была очередь иностранной композиции. Но уж случилось, как случилось, спою «Жил-был я» на своих стримах для подписчиков. Спасибо зрителям, что поддерживали. Я всегда с удовольствием читал комментарии в социальных сетях.

Козерог-Пресняков уверен, что ошибся с песней - поэтому и выбыл. Фото: пресс-служба НТВ.

- А вы легко согласились на участие в «Маске»?

- Я смотрел кусочки предыдущих сезонов, и когда мне предложили принять участие в шоу, достаточно быстро согласился, потому что это интересно. В «Маске» можно исполнять классный материал, по сути, ты делаешь крутые каверы. Можно менять аранжировки, придумывать необычные штуки, раскрывать вокальные фишки, и организаторы тебя всегда поддержат в этом. «Маска» – крутой проект.

- Как удавалось скрывать от родных участие в шоу?

- На удивление, родные и друзья меня не трогали. Но стоило мне запустить стримы в Интернете, так каждый второй слушатель обязательно оставлял комментарий: «А спой Луи Армстронга», «А спой Лизавету», «Ты Козерог?». Но я не поддавался! Знаете, в этот момент я чувствовал себя Эндрю Гарфилдом, который во всех интервью говорил, что не будет принимать участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», и все-таки снялся в нем. Я думал: «Чувак, как я тебя понимаю».

В финале выпуска судьям пришлось делать выбор между Козерогом и Мухомором: устоял второй. Фото: пресс-служба НТВ.

- Как вы выбирали костюм?

- На встрече с создателями шоу мне показали очень много разных эскизов. Среди них мне понравился костюм Космонавта и Человека с телевизором вместо головы, на экране которого были изображены помехи. Я раздумывал, какую маску выбрать, и вдруг продюсеры достали Козерога: «Мы вообще не планировали использовать этот костюм в третьем сезоне, но посмотри, нам кажется, тебе должно подойти». Я только взглянул на картинку и сразу понял, что это мое: «Да, да, это идеально, сто процентов! Офигенный чувак!». Вот так мы зажглись делать Козерога.

Десятый выпуск шоу совпал с днем рождения певицы Валерии. Фото: пресс-служба НТВ.

- Комфортно ли вы себя чувствовали внутри Козерога?

- В костюме нет никаких металлических элементов, это все искусно созданная имитация. Визуально действительно создается впечатление, что он тяжелый, но это не так. Костюм достаточно комфортный. Две проблемы только было. Первая – обувь. Ботинки были высокими и такими жесткими, что в них с трудом сгибалась нога, а если приходилось садиться, то они впивались в голеностоп. Песня Майкла Джексона Thriller сопровождалась довольно подвижными танцами, так вот я стер обе ноги в кровь. Это неприятно. Потом натертые места давали о себе знать во время каждого выступления. Вторая проблема – это сильно ограниченный обзор. На левом глазу маски был светящийся монокль, поэтому им я не видел практически ничего, в основном же обзор осуществлялся правым глазом. Чтобы увидеть пол, нужно было сильно наклонить голову вниз, поначалу сложно было ходить по лестнице. Но потом я привык.

- А что с клаустрофобией - задыхались, когда надевали костюм?

- Нет, ничего такого не было. Наоборот, внутри Козерога я был как будто в своем пузырике, там была своя аура. Конечно, после подвижных номеров из-за одышки было сложновато отвечать на вопросы жюри, хотелось снять маску и хотя бы раз пять нормально вдохнуть.