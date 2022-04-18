Минобороны: Киев готовит минометные удары по храмам в Пасхальную ночь

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Достоверные данные военной разведки говорят о том, что киевский режим не остановится на кровавых провокациях в Буче и Краматорске.

- При поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. - С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы») с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 г.) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник.

Генерал-полковник отметил, что для проведения съемок о якобы «бесчинствах русских» и незамедлительного циничного раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств. Их уже перебрасывают на Донбасс из Львова.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что «готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан».

Военное ведомство очередной раз призвало Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красный Крест и другие международные организации «незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации».

Мизинцев также обратил внимание страны «цивилизованного Запада» во главе с США о том, что Россия имеет доказательную базу, которая подтверждает подготовку очередных ужасных преступлениях киевского режима.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе проведения адресных проверок в населенных пунктов в Харьковской области и Запорожской областях спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, 9 автоматов АК-74, 8 единиц охотничьего оружия, несколько сотен патронов различного калибра.

Из боевого донесения: "На окраине одного из населенных пунктов Запорожской области офицер Росгвардии старший лейтенант Н. Перков уничтожил двух националистов из состава диверсионно-разведывательной группы противника. Старший лейтенант Перков отвлек внимание нападавших на себя, дал возможность подчиненным занять позиции для обороны. Даже получив смертельное ранение, офицер продолжил вести огонь до последнего патрона. В результате мужественных действий офицера Росгвардии атака националистов была отбита. В том же бою отличились росгвардейцы старший сержант Р. Бабахов и ефрейтор Д. Кошелев.

Старший сержант Бабахов подавил две огневые точки противника и уничтожил пулеметный расчет националистов. При этом военнослужащий прикрыл своего раненого командира, которому оказывали помощь боевые товарищи. Ефрейтор Кошелев выявил позицию гранатометчика, ведущего огонь по бронетехнике, и точным выстрелом уничтожил его. В окрестностях другого населенного пункта при проведении разведывательно-поисковых мероприятий сапер Росгвардии ефрейтор В. Осадченко действовал в составе головного дозора. В ходе движения он обнаружил схрон противника, который был заминирован. Действуя умело и решительно, ефрейтор Осадченко произвел разминирование".

В результате росгвардейцы выполнили боевую задачу и захватили в ходе боя несколько единиц вооружения и большое количество боеприпасов противника.

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