Правый экстремист вызвал беспорядки со стрельбой в трех городах Швеции

Охваченный огнем автобус в Мальме, Швеция. Фото: REUTERS

Третий день подряд на востоке Швеции не стихают сильнейшие беспорядки, с которыми местная полиция, похоже, уже не справляется. Спровоцировал их известный шведско-датский правый экстремист Расмус Палудан, выступающий против мусульман и иммигрантов. В четверг и пятницу члены возглавляемой им организации «Жесткая линия» распространили несколько видео из разных городов с одним сюжетом - демонстративным сжиганием Корана.

Беспорядками оказались охвачены крупнейшие города юга Швеции. Фото: REUTERS

Мусульмане в гневе вышли на улицы, и стычки с ультраправыми вспыхнули в Мальмё (третий по населению город страны), Эребру, Норрчёпинге - крупных промышленных городах на юге и востоке Швеции. В ход пошли камни и бутылки с зажигательной смесью, сожжено множество машин, разбиты полицейские автомобили, получили ранения случайные прохожие. Число раненых правоохранителей идет на десятки, им часто приходится отстреливаться от толпы. По заявлениям властей, минимум трое из демонстрантов получили огнестрельные ранения, но без серьезного ущерба здоровью.

Протестующие сожгли несколько автомобилей полиции. Фото: REUTERS

В воскресенье спровоцировавший все это Палудан отменил демонстрации в ряде городов «потому что полиция не в состоянии защитить себя и (ультраправых) демонстрантов». Министр юстиции королевства Морган Юханссон призвал всех участников беспорядков разойтись по домам. «Расмус Палудан - правый экстремист и дурак, но в демократической Швеции даже дураки имеют свободу слова», - заявил глава минюста.

Лидер организации "Жесткая линия", правый экстремист Расмус Палудан. Фото: Mads Claus Rasmussen, EPA/ТАСС

Дурак не дурак, а в 2019 году Палудан - юрист по образованию - чуть не попал в депутаты датского парламента. В последние годы он чрезвычайно активен в Европе: его арестовывали в Дании и Бельгии, высылали из Франции. Получив в 2020 году шведское гражданство, он, помимо свободы самовыражения, нашел в этой стране немало сторонников. К слову, Палудан находится под постоянной полицейской охраной. На всякий случай - потому что сжигание священной книги Ислама он практикует регулярно.