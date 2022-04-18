Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 18 апреля 2022 года: онлайн-трансляция

Владимир Путин Фото: REUTERS

Сегодня, 18 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Kp.ru будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Аналогичное совещание глава государства проводил в марте. На нем члены правительства и профильных ведомств обсуждали минимизацию для экономики последствий ранее введенных санкционных мер. В частности, затрагивались темы межбанковских платежных систем, цены на социально значимые продукты питания, стабилизация внутреннего финансового рынка, посевная кампания, поддержка строительного комплекса, а также ситуация с импортозамещением.

14 апреля Путин провел совещание по вопросам энергетики. Он распорядился, чтобы правительство утвердило новую стратегию в этой сфере до 2050 года. Российский лидер также заявил о нежелании недружественных государств расплачиваться с РФ за газ в рублях. При этом ЕС самостоятельно раскачивает рынок энергоресурсов, делая громкие заявления, а расплачиваться за геополитические игры приходится простым европейцам, которые уже ощутили на себе рост цен, отметил он.