Дмитрий Песков: Знамя Победы - это святыня для многих поколений

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 18 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему...

- ... Дмитрий Сергеевич, вы, наверное, тоже уже заметили, что последние недели наши солдаты, офицеры, участвующие в спецоперации на Украине, используют не только российский триколор... А подразделения ДНР и ЛНР вывешивают в освобождённых посёлках не только государственные флаги своих республик. Но все чаще заметна советская символика – это красное Знамя Победы, это красные нашивки у ребят. И мы все помним эту бабушку, которая вышла на улицу с красным флагом. Она не знала, что это нацисты. И она отказалась от их продовольственного пайка. И этот образ, благодаря художникам, разошёлся по всей России. И его даже сравнивают с образом Родины-Матери. А в Кремле замечают вот эту советскую символику? Красные знамена над танками. И как к этому относятся?

- Ну, безусловно...

Смотрите, в нашей стране ведь, для всех поколений без исключения, Знамя Победы – это святыня.

И причем, не только в нашей стране, для многих поколений во многих странах, особенно - бывшего Советского Союза, это так же святыня, которая имеет особый смысл.

Особый смысл и такое, буквально сакральное значение.

Поэтому так же и мы отмечаем, что это (советская символика. - А.Г.), действительно, используется.