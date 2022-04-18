«Кэшбек минус»: Банки сокращают программы лояльности для клиентов

Банкам приходится снижать дополнительные бонусы для клиентов из-за требований Центробанка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦБ продолжает борьбу с инфляцией. Только ключевая ставка с этой задачей не справится. Нужен комплекс мер. Чтобы снизить издержки бизнеса, торгующего жизненно важными товарами, регулятор установил потолок безналичной комиссии. Ее с продавца берет банк, обслуживающий торговый терминал. Теперь она не может быть выше 1% от суммы транзакции. Раньше лимита не было, но в среднем комиссия составляла около 2%.

«Сниженные комиссии распространяются на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также на услуги в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров», - пояснили в Центробанке.

С одной стороны, для потребителей это благо. Продавцы смогут снизить цены или не так сильно их повышать. С другой, пострадают те, кто пользуется банковскими картами с кэшбеком. Банки уже стали сокращать программы лояльности, пишет РБК. Бонусы клиентам они выплачивали с комиссий, которые брали с продавцов.

Программы лояльности - это конкурентное преимущество. Им пользовались для переманивания клиентов. Поэтому кэшбек есть у многих банков. Программы очень разные. Чаще всего минимальный кэшбек (1%) давали на все категории товаров, а повышенный - на определенные (например, от 5% до 10% на АЗС или общепит). Во втором случае у банков часто были договоренности с продавцами. Те делились прибылью с каждой продажи по карте. То есть платили банкам комиссию за приведенных клиентов. А банк отдавал последним часть прибыли в виде кэшбека.

По данным Frank Research Group, каждая вторая банковская карта в России имеет тот или иной кэшбек. За 2020 год (более свежих данных пока нет) банки выплатили клиентам по программам лояльности 114 млрд рублей.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

И что теперь делать?

Банк имеет полное право в одностороннем порядке снижать проценты по кэшбеку. Это прописано в договоре. В целом даже минимальный возврат потраченных средств выгоден для клиента. Хотя бы потому, что почти не несет дополнительных издержек. Другое дело - стоимость обслуживания карты часто зависела от размера кэшбека. При изменении условий в вашем банке, стоит присмотреться к другим. Вполне возможно, некоторые банки в борьбе за клиента смогут поступиться частью своей прибыли и предложат более выгодные условия по программе лояльности.